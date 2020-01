Turista cinese sviene in Autogrill: scattato l’allarme virus. Area di servizio chiusa

Terrore sull’Autogrill di Serravalle, lungo l’autostrada A11 Firenze-Mare, in Toscana, quando una turista cinese si è sentita improvvisamente male ed è svenuta. È subito scattato l’allarme per l’eventualità di trovarsi di fronte a un caso di Coronavirus e, mentre la donna veniva soccorsa, l’intero autogrill è stato fatto evacuare e poi chiuso alla clientela in attesa delle verifiche cliniche del caso. L’area di servizio è stata riaperta solo dopo oltre un’ora. L’episodio tra il tardo pomeriggio e la prima serata di oggi, lunedì 27 gennaio, intorno alle 18.30, nell’aria di servizio nel territorio del comune di Serravalle Pistoiese, in provincia di Pistoia.

Come riportato da Il Tirreno, la donna faceva parte di una comitiva di turisti cinesi che già da alcuni giorni era in Italia per un tour della Penisola e si stava dirigendo verso Lucca. L'allerta è scattata quando la donna, che si era fermata per una sosta in autostrada insieme ai connazionali, si è sentita male ed è svenuta nel bel mezzo dell'Autogrill, accusando anche una forte febbre. Il pensiero ovviamente è andato immediatamente un possibile caso di Coronavirus ed è partito l'allarme al 118.

















Immediato l'arrivo dell'ambulanza e della polizia stradale, accorse dopo la chiamata, ha deciso di chiudere l'area di servizio, facendo evacuare tutti eccetto i dipendenti della struttura. Solo quando i soccorsi alla donna si sono conclusi con il trasporto all'ospedale San Jacopo di Pistoia per gli accertamenti del caso, l'Autogrill è stato riaperto. La donna attualmente è ricoverata nel reparto malattie infettive dell'ospedale toscano in attesa delle verifiche cliniche che richiederanno qualche giorno.















"È stato centralizzato nell'ospedale più vicino, il San Jacopo di Pistoia, un caso sospetto del nuovo coronavirus. Si tratta di una donna di 53 anni, originaria della provincia dell'Hubei, che viaggiava insieme ad un'altra ventina di connazionali" spiegano in una nota dall'Asl Toscana Centro. La donna "accusava una sintomatologia simil influenzale con lieve rialzo febbrile. Precauzionalmente il mezzo su cui viaggiava la signora si è fermato nell'area di servizio di Serravalle pistoiese ed è stata chiamata la centrale operativa 118 Empoli-Pistoia che ha soccorso la paziente trasferendola nel pronto soccorso di Pistoia, dove i sanitari hanno subito attivato le procedure previste dal protocollo ministeriale per questi casi" aggiunge la nota.











“La paziente è ora ricoverata nel reparto di malattie infettive dello stesso presidio ospedaliero: sono in corso gli accertamenti e le terapie del caso ed in questo momento è in corso anche l’indagine epidemiologica per capire se la donna, nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, era già presente in Italia: in caso affermativo i sanitari procederanno ad effettuare gli esami indicati dal Ministero inviando i campioni biologici all’Istituto Superiore di Santità” conclude la nota.

