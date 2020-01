Uccide la moglie a badilate, poi si suicida con una balestra

Siamo ad Avigliana, paesino alle porte di Torino. È qui che un uomo ha ucciso la moglie con una badilata e si è ammazzato con una balestra. Si tratta senza dubbio di un omicidio-suicidio: è successo nella serata di lunedì in una abitazione di Avigliana, all’imbocco della Valle di Susa. Le vittime sono Gian Vittorio Manassero, 54 anni, e Stefania Viziale, 48 anni. Sarebbe stata quest’ultima, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, a dare l’allarme, ma quando i militari sono arrivati entrambi erano già morti.

I due sono stati trovati privi di vita a via Pietra Piana, in una casa rurale nelle campagne della cittadina, il cancello chiuso e due dobermann a fare da guardia, per i quali è stato necessario l'intervento del canile. Sul posto anche i vigili del fuoco. L'uomo, incensurato, era in cura per problemi mentali. E gli inquirenti sono partiti proprio dai suoi disturbi mentali per ricostruire l'accaduto: "Presto venite, chiamate qualcuno, la situazione sta degenerando", le parole pronunciate con affanno al telefono dalla donna, che di fronte all'agitazione del marito ha chiamato il Centro di Igiene mentale che lo seguiva.

















"Vi prego, aiutatemi…". La richiesta di intervento è stata subito girata ai carabinieri, che si sono precipitati a casa della coppia. Ma non c'era più nulla da fare. In base ai primi accertamenti, l'uomo ha colpito la moglie al capo con un badile, poi le ha sparato una freccia con una balestra.















Un'arma in libera detenzione, la stessa con cui si è suicidato sparandosi al volto. Il sopralluogo dei carabinieri, e le relative verifiche, sono ancora in corso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri ed il personale sanitario del 118.











I pompieri sono entrati nell’appartamento a seguito delle segnalazione ricevuta, tramite il Numero Unico di Emergenza 112, da parte dei familiari della donna, perché allertati dalle chiamate telefoniche di Stefania mentre era in corso una nuova lite tra i due.

