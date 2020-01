Le scuse di Papa Francesco nei confronti della fedele cinese erano arrivate durante il primo Angelus dell’anno. La donna, il 31 dicembre, aveva mostrato troppa energia nel voler abbracciare, il quale con un gesto umano, uno ‘schiaffo’ sulla mano, l’aveva scansata con vigoria. Di fronte a un pubblico delle grandi occasioni e sottolineando l’importanza della “pazienza dell’amore”, il Papa ha recitato il mea culpa.

"Gesù non ha tolto il male dal mondo ma lo ha sconfitto alla radice. La sua salvezza non è magica, ma paziente, cioè comporta la pazienza dell'amore, che si fa carico dell'iniquità e le toglie il potere. A volte perdiamo la pazienza. Anche io. E chiedo scusa per il cattivo esempio che ho dato ieri". Al termine delle tradizionali cerimonie religiose nella basilica vaticana il Papa è andato nell'antistante piazza San Piero per ammirare il presepe donato dal Trentino.

















Bergoglio, come di consueto nelle sue apparizioni pubbliche, si è avvicinato ai tanti fedeli presenti per salutarli. Mentre il Santo Padre si allontanava, una donna lo ha afferrato per un braccio in maniera decisa costringendolo a tornare indietro, forse per salutarlo, forse solo per toccarlo. In ogni caso, probabilmente per la troppa veemenza, il gesto violento ha scatenato le ire del Papa, il quale ha reagito colpendo la mano della fedele con uno schiaffo per staccarsi dalla presa.















L'espressione irritata di Francesco ha subito fatto il giro del web, così come virale è immediatamente diventato il video dell'accaduto. Dopo quanto accaduto la notte di Capodanno, Papa Francesco è tornato tra i fedeli, intrattenendosi con i pellegrini presenti nell'aula Paolo VI per l'udienza generale.









Tra questi, una suora africana, eccessivamente entusiasta, ha suscitato la perplessità del Papa che, ironizzando, ha detto alla religiosa: “Ho paura! Tu mordi! Io ti do il bacio ma tu stai tranquilla, non mordere!”. La suora, capendo l’ironia del Papa, ha continuato a richiedere il bacio tenendo sempre le braccia aperte. Così Francesco si è avvicinato, l’ha abbracciata e baciata.

