Terribile incidente in Valle Aurina dove all’1:15 di domenica 5 gennaio 2020 sono morti 6 persone e rimaste ferite ben 11. Nel comune di 6mila abitanti della provincia autonoma di Bolzano, in Trentino-Alto Adige, un centinaio i soccorritori intervenuti sul luogo dell’incidente. Naturalmente la macchina dei soccorsi si è mossa con rapidità impressionante, allestendo da subito un vero e proprio ospedale da campo nella strada teatro dell’incidente, quella che attraversa l’abitato di Lutago.

In una tenda sono state effettuate le prime medicazioni; decine di mezzi soccorso hanno poi smistato i feriti negli ospedali di Innsbruck, Brunico, Bressanone e Bolzano. Valle Aurina si trova al confine con l’Austria ed area sciistica e per sport invernali. Proprio lo scorso fine settimana, tre tedeschi sono stati uccisi in un incidente valanghe in Alto Adige. Ma cosa è successo di preciso? Verso le ore 1.15 un’auto ha centrato a grande velocità un gruppo di persone che si trovava sul bordo della strada. Continua a leggere dopo la foto

















Si tratta di tedeschi, tutti giovani. Dopo aver passato la serata in un locale, la comitiva si trovava nei pressi del pullman turistico dal quale erano da poco scesi quando è stata centrata in pieno da un’automobile. Appunto: sei giovani sono morti sul colpo, mentre 11 (tra cui sicuramente due italiani) hanno riportato ferite. Tre sono in gravi condizioni. Tra loro una donna che è stata trasferita d’urgenza di notte con l’elicottero del Aiut Alpin alla clinica universitaria di Innsbruck, in Austria. Continua a leggere dopo la foto















L’automobilista è un uomo del posto di 28 anni, di Chienes. Secondo le prime informazioni, avrebbe avuto un tasso alcolemico molto elevato. Alla guida di un’Audi TT, si trova attualmente all’ospedale di Brunico per accertamenti e i carabinieri lo hanno arrestato per omicidio stradale dopo l’ufficializzazione dell’esito delle analisi. Continua a leggere dopo la foto











Sul posto anche il sindaco di Valle Aurina, Helmut Klammer e il suo vice, e dirigente della Protezione Civile, Markus Gartner. In mattinata è prevista una conferenza stampa nella sala della Cassa Rurale di Lutago. Tre dei feriti, invece, sono in gravi condizioni. C’è anche una donna trasferita d’urgenza, con l’elicottero del Aiut Alpin, alla clinica universitaria di Innsbruck, in Austria.

Ti potrebbe anche interessare: Lutto devastante per Massimo Giletti: il mondo della tv si stringe intorno al noto conduttore