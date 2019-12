Dario muore alla Vigilia: la vita della promessa dello sport finita a 16 anni

Il Natale non risparmia le tragedie. È avvenuto nella notte, quando Dario D’Alessandro si schianta e muore. Un urto terribile e fatale: per il 16enne, promessa del nuoto pinnato e già convocato in Nazionale, non c’è stato nulla da fare. E’ successo nella notte, a Capezzano Pianore nei pressi del Cavanis: Dario stava viaggiando sul suo scooter al ritorno da un locale di Pietrasanta quando, per cause in via di accertamento, è finito contro un muro.

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza della Misericordia di Capezzano e l'auto medica, ma per D'Alessandro non c'era niente da fare. Le ferite riportate nell'incidente sono state troppo gravi. Il ragazzo, sebbene giovanissimo, aveva già conquistato cinque titoli italiani under 18 ai campionati assoluti di nuoto. Il Kama Sub Camaiore deve al suo nome il posizionamento in classifica delle società under 18: terza nella sua categoria.















D'Alessandro si era imposto nei 50,100 e 200 monopinna e nell'estate scorsa era volato a Sharm El Sheik, perché convocato dalla nazionale italiana per i mondiali junior di nuoto pinnato che si sono conclusi lo scorso 4 agosto. Prima della partenza era stato ricevuto in Comune dal sindaco Alessandro Del Dotto che gli aveva fatto il suo personale in bocca al lupo. La vita di Dario si è spenta alle 2.30 circa, e con Dario muoiono anche i suoi sogni.









