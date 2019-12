Addio Veronica: una vita spezzata a 30 anni. Un paese in lutto: “Sorridi sempre”

La comunità di Marcianise, comune italiano di circa 40mila abitanti della provincia di Caserta, in Campania è in lutto per la morte di una giovane concittadina. Veronica Applauso, 30 anni, è morta per una malattia al fegato contro la quale combatteva da tempo. La donna abitava nel rione Loriano, a Marcianise. La notizia dell’improvvisa scomparsa si è presto diffusa in città, gettando nello sconforto chiunque conosceva Veronica, giovane benvoluta da tutti.

La ragazza col sorriso, così la chiamavano, si è spenta nella giornata di ieri, venerdì 20 dicembre 2019, ad appena 30 anni. La giovane era affetta da un problema di salute ma non aveva perso la voglia di vivere e lottare. In lutto il rione Loriano, dove la trentenne abitava insieme alla famiglia, ma anche tutta la città, non solo chi la conosceva.

















La notizia della morte di Veronica ha fatto il giro in pochissime ore e in sui social sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio lasciati da parenti, amici e semplici cittadini che sono rimasti senza parole una volta appresa la terribile notizia della sua morte: "Te ne sei andata anche Tu Veronica Applauso R.i.P", si legge su Facebook. "Buon viaggio amica mia eri una ragazza fantastica arai angelo più bello", un altro messaggio lasciato da un'amica di Veronica.















E ancora "Che la terra ti sia lieve! Buon viaggio Vero!", "Sei andata via con la tua enorme dolcezza e discrezione, non ti dimenticheremo mai", "Sei una stella che adesso brilla in cielo : si legge su Facebook. Abitava nel rione Loriano, nei pressi di via della Vittoria, a Marcianise. Sotto choc i conoscenti per questa tragedia.









Solo pochi giorni fa un altro lutto ha colpito la comunità campana, Michele Cicala, 52 anni, si è spento stamani all’ospedale Cardarelli dove si era sottoposto ad una delicata operazione. Michele si occupava di management per il figlio, noto per vestire i panni del mago illusionista Doris. Il 52enne ha lasciato la moglie Teresa Di Maio, i figli Giuseppe, Margherita ed Antonio.

