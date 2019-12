Intossicati in albergo, 30 finiscono in ospedale: succede in Italia

Una cena che ha messo 30 ospiti ko. È successo in un albergo in Val Ridanna, in Alto Adige, dove si sono registrati almeno 30 casi di sospetta intossicazione. È scattato il protocollo di emergenza sanitaria. L’hotel sotto accusa si trova in Val Ridanna, laterale della Val d’Isarco, in Alto Adige. Come ha appreso l’AGI da fonti dei soccorritori giunti anche da Bolzano con una serie di mezzi dei vigili del fuoco del corpo permanente ed alcune ambulanze, nessuna persona coinvolta si troverebbe in pericolo di vita.

In serata alcuni ospiti della struttura hanno accusato sintomi gastrici. Nell'arco di pochi minuti gli stessi disturbi, dissenteria, è stata accusata anche da altri clienti. Immediatamente è scattato il protocollo sanitario per l'intossicazione e le persone colte da malessere sono attualmente visitate in hotel. Nessun pericolo di vita, ma comunque il caso rimane grave. Scatta l'urgenza di intervento e di ispezione.