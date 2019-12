Papa Francesco si è sottoposto, in gran segreto, ad un intervento di cataratta. È quanto riporta il Messaggero, che ha parlato di un’operazione svoltasi alcuni mesi fa nella clinica Pio XI a Roma. Era stato lo stesso Papa, lo scorso anno, a parlare dell’intervento durante una visita ai detenuti del carcere di Regina Coeli. “Tu hai parlato di uno sguardo nuovo: rinnovare lo sguardo- aveva detto Bergoglio a un detenuto- Questo fa bene, perché alla mia età, per esempio, vengono le cateratte, e non si vede bene la realtà: l’anno prossimo dovremo fare l’intervento. Ma così succede con l’anima: il lavoro della vita, la stanchezza, gli sbagli, le delusioni oscurano lo sguardo, lo sguardo dell’anima”. Da quel momento era partito un tam tam di voci e ipotesi, che riguardavano la salute e l’intervento del Papa. (Continua a leggere dopo la foto)















Un'ipotesi smentita dalla Santa Sede, il 21 novembre dello scorso anno, quando aveva dichiarato: "Dalle nostre informazioni, il Santo Padre ha degli appuntamenti a Santa Marta già previsti per domani. Non è previsto nessun intervento medico". Adesso però, a distanza di un anno dall'annuncio, secondo il Messaggero, l'operazione ci sarebbe stata.















La cataratta colpisce soprattutto gli anziano, quando il cristallino, cioè la lente dell’occhio che ci permette di vedere, si opacizza. Il disturbo riguarda il 60% dei soggetti con più di 70 anni. Per curarla basta rimuovere il cristallino e sostituirlo.

L'operazione di cataratta ora viene fatto al laser: non dà alcun tipo di disturbo e permette la paziente di riprendere subito le normali attività. L'intervento prevede il taglio corneale che grazie all'uso del laser avviene in maniera perfetta, perché ne modula estensione e profondità.









Il cristallino naturale opacizzato durante l’intervento viene prima frantumato e poi aspirato, quindi viene inserita una lente intraoculare. L’intervento avviene in meno di 20 minuti: si procede con anestesia locale con gocce di collirio e senza punti di sutura.