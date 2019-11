Una scossa di terremo di magnitudo 3 è stata avvertita nel pomeriggio in Calabria nei pressi di Scalea in Provincia di Cosenz . I sismografi hanno registrato due movimenti tellurici a distanza di pochi minuti. Secondo i rilievi dell’Ingv, entrambe le scosse hanno raggiunto magnitudo 3 della scala Richter colpendo la stessa zona. Il primo evento sismico è stato registrato dai sismografi alle ore alle 14,08 con magnitudo pari a 3 gradi Richter, la seconda scossa di terremoto invece è stata segnalata alle ore 14,46, nello stesso tratto di mare ma con intensità pari a magnitudo 3.2. Secondo i rilievi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la prima scossa ha avuto epicentro in mare con coordinate geografiche (lat, lon) 39.7, 15.41 ed ipocentro ad una profondità di circa 11 chilometri. La seconda scossa invece ha avuto epicentro con coordinate geografiche (lat, lon) 39.69, 15.4 ed ipocentro a circa 12 chilometri di profondità . Continua dopo la foto















Fortunatamente le due scosse non hanno fatto registrare danni a persone o cose. Del resto entrambi movimenti tellurici sono avvenuti a distanza dalla costa calabrese, nell’alto Tirreno cosentino, e dunque non ci sono città nel raggio di venti chilometri dall’epicentro. La zona colpita dai due movimenti tellurici è la stessa già interessata da qualche settimana da un’intensa attività sismica che sta dando vita a diverse scosse oltre magnitudo 3 e numerose scosse di minore intensità. Continua dopo la foto















In alcuni casi lo sciame sismico in atto ha portato a raggiungere e superare anche magnitudo 4 come il 25 ottobre scorso quando un sisma di magnitudo 4.4 è stato avvertito chiaramente dalla popolazione generando anche momenti di paura anche se fortunatamente nessun danno. Una nuova forte scossa di terremoto, nel pomeriggio, è stata registrata in Albania. Secondo il Centro sismologico euromediterraneo, ha avuto una magnitudo di 5,3 della scala Richter e l’epicentro è stato localizzato a 42 chilometri a nordovest di Tirana. Continua dopo la foto











Intanto, si aggrava ancora il bilancio del sisma che ha colpito ieri il Paese. “A 36 ore dal terremoto di magnitudo 6,4 della scala Richter, il numero delle vittime è salito a 30, mentre 48 persone sono state recuperate dalle macerie” ha scritto su Twitter il portavoce del governo di Tirana, Endri Fuga, assicurando: “Ci rialzeremo di nuovo e ricostruiremo quello che è stato danneggiato”. Il portavoce ha indicato poi l’indirizzo internet http://e-albania.al/donate/ per le donazioni. I feriti sono oltre 650, alcuni in condizioni gravi.

