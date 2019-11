“Mio marito non lo lascio”. Parla la moglie dell’uomo che ha ucciso l’amante incinta

Ancora un femmincidio. L’ennesimo da inizio anno. Quando gli ha detto di aspettare un bambino da lui e gli ha chiesto un aiuto economico avrebbe iniziato a colpirla con violenza con un bastone. Fino a ucciderla. Alla fine ha confessato Antonino Borgia, l’imprenditore cinquantenne arrestato con l’accusa di avere ucciso Ana Maria Lacramioara Di Piazza, di 30 anni. La giovane donna, nata a Bucarest, era stata adottata quando era piccola da una famiglia di Giardinello (Palermo). L’uomo ha detto agli inquirenti di avere iniziato a colpirla prima con un coltello e poi l’avrebbe finita con colpi di bastone alla testa. Ha quindi cercato di nascondere il corpo in una zona isolata di campagna, tra Balestrate e Partinico. L’uomo è accusato di omicidio aggravato da motivi futili e abbietti, efferatezza e crudeltà oltre che di occultamento di cadavere. È stato trasferito in carcere. Continua dopo la foto















Le indagini sono state condotte dai carabinieri della compagnia di Partinico, coordinate dal procuratore aggiunto, Annamaria Picozzi, e dal sostituto procuratore, Chiara Capoluongo. Oggi si sono celebrati i funerali di Ana in un clima surreale e la moglie dell’omicida ha deciso di parlare. “Mi potete dire tutto quello che volete, ma è mio marito, è il padre dei miei figli e non rimarrà solo. Pagherà”. Continua dopo la foto















Così a News Mediaset, Maria Cagnina che poi aggiunge: “Nella sua passata vita non è mai stato un orco”. “Non so spiegarmepoilo altrimenti – continua parlando del brutale assassinio di Ana Maria di Piazza – “è stata una giornata di follia “. Un video estrapolato dalle riprese della sorveglianza privata di una delle abitazioni, mostra la povera Ana mentre supplica: “Fermati, sono incinta, io ti amo!”.La ragazza, stando a quanto riferito dal reo confesso Borgia ai magistrati, avrebbe minacciato l’uomo di dire tutto alla moglie, qualora avesse rifiutato di darle una somma di denaro. Continua dopo la foto

















“Mi pento di non aver insistito perché sarei riuscita a farlo parlare e tutto questo non sarebbe successo” insiste la moglie dell’imprenditore, oggi in carcere. “Mi potete dire tutto quello che volete, ma è mio marito, è il padre dei miei figli e non rimarrà solo. Pagherà. Chiedo scusa ad Ana Maria, al bambino a tutto il mondo per quello che è successo, non è giustificabile”. Vent’anni fa Borgia era stato denunciato dalla prima compagna: maltrattamenti.

