Dopo la condanna in primo e secondo grado a 30 anni di reclusione per l’omicidio di Isabella Noventa, avvenuto nella notte a cavallo tra il 16 e 17 gennaio 2016, Freddy e Debora Sorgato di nuovo in tribunale. Come riporta il Corriere della Sera, dopo quello di riciclaggio per i 124mila euro in contanti trovati per caso in una borsa a casa di lei, il nuovo reato è quello di detenzione illegittima di armi intestate Freddy e illecitamente detenute.

Nel dettaglio una Beretta calibro 7,65 e 14 proiettili, una pistola Astra calibro 9 per 19, e centinaia di cartucce. Le aveva trovate il maresciallo Giuseppe Verde, ex fidanzato di Debora, qualche settimana dopo gli arresti nel 2016 e aveva avvisato subito polizia e carabinieri. E così, dopo la condanna a 30 anni in primo e secondo grado (16 anni invece per la complice Manuela Cacco), Freddy e Debora tornano protagonisti. (Continua dopo la foto)