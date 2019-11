Tragedia in autostrada: auto stritolata tra due camion. Daniela muore a 47 anni

È morta schiacciata da due camion Daniela Martini, 47enne di Longare (in provincia di Vicenza). Il terribile incidente stradale si è verificato poco dopo le 10 di questa mattina, 22 novembre, nel territorio di Vigonza, in provincia di Padova, all’altezza dello svincolo Sud dell’autostrada A4, verso la A13, in direzione Bologna.

I due mezzi pesanti hanno schiacciato una vettura, la conducente dell’auto è morta sul colpo. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Rovigo per la presa in carico i rilievi mentre i vigili del fuoco, che hanno impiegato anche un’autogrù, estraevano dalle lamiere il corpo della conducente dell’automobile. A perdere la vita è stata Daniela Martini, 49enne di Longare nel Vicentino, uccisa sul colpo per la violenza dell’impatto. (Continua a leggere dopo la foto)