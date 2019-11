C’è qualcosa di davvero losco nella morte violenta di Luca Sacchi. Secondo i legali “Luca poteva aver scoperto qualcosa o essere rimasto vittima di uno scambio di persona”. Sono le ipotesi formulate dagli avvocati della famiglia Sacchi, Armida Decina e Paolo Salice e riportate da Adnkronos, ospiti stasera a Porta a Porta in onda su Rai Uno. Proseguono le indagini sull’omicidio del personal trainer freddato da un colpo di pistola alla testa davanti un pub all’Appio lo scorso 23 ottobre. I legali dei genitori hanno sollevato dubbi sulle ferite riportate dal ragazzo: “Se Luca è stato colpito da una mazza da baseball e ha diversi lividi, perché Anastasia non ha nemmeno un graffio? Chiediamo venga prelevato un campione genetico alla ragazza”. Non solo, sembra che gli avvocati della famiglia Sacchi hanno detto di voler chiedere alla Procura di Roma di ascoltare Anastasiya e Giovanni Princi, l’amico di Luca che avrebbe trattato direttamente con i gruppetto di spacciatori di Casalmonastero l’acquisto della marijuana. Un interrogatorio per cercare di trovare una risposta a alcuni degli interrogativi rimasti ancora in sospeso e chiarire le contraddizioni emerse nei loro racconti. Continua a leggere dopo la foto















Sembra ormai consumata la rottura tra i genitori del giovane e la fidanzata che consideravano una figlia, dopo una relazione durata cinque anni. Come se non bastasse è risultato chiaro che Luca Sacchi non assumeva sostanze stupefacenti. A dimostrarlo i risultati delle indagini tossicologiche sulla salma che hanno dato esito negativo.











Secondo quanto emerso dalle indagini nello zaino della fidanzata Anastasiya c'erano 2000 euro in contanti con cui la coppia e altri amici avrebbero dovuto acquistare della marijuana ma, al momento dello scambio fuori dal locale, i pusher a cui si erano rivolti hanno deciso di rapinarli.







Cosa è successo quindi? Perché un ragazzo pulito si è trovato in mezzo a una situazione tanto pericolosa quanto assurda? Sapeva e nascondeva, oppure era ignaro di tutto ed è vittima inconsapevole? Solo il processo potrà stabilirlo.

