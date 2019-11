Oggi c’è grande attesa per la possibile condanna definitiva in Cassazione di Veronica Panarello, la donna di Santa Croce Camerina accusata di aver ammazzato il figlio Loris e già condannata nei primi due gradi di giudizio. Il legale della presunta assassina si è opposto alla richiesta di 30 anni di reclusione fornendo motivazioni in merito. “La ragione non è un lume, ma un lumicino. Noi solo questo abbiamo per entrare e procedere nelle tenebre. E tenebre ce ne sono tante in questo processo. Chiedo un annullamento della sentenza di secondo grado, con rinvio ad un nuovo processo di Appello, condizionato a nuova perizia psichiatrica”, ha affermato l’avvocato Francesco Villardita, che da cinque anni difende la Panarello. (Continua dopo la foto)















Il difensore del’ex marito di Veronica Davide Stival, Daniele Scrofani, ha invece ovviamente una posizione diversa ed ha riferito che il papà di Loris non sarà presente in aula al momento della sentenza: “Davide Stival non è presente per la sentenza di Cassazione. Davide è sereno, lavora, accudisce il suo piccolino, il fratellino di Loris”. (Continua dopo la foto)















“Non è facile per lui prendersi cura del bambino, ma intorno a Davide si è formato un meraviglioso nucleo di donne. Parlo della madre, della nonna del bimbo, e di sua sorella, che insieme accudiscono con amore il bimbo. Davide, sebbene arrabbiato con Veronica, sta adempiendo a tutti i doveri verso di lei. Proprio recentemente le ha mandato una lettera con le ultime notizie di suo figlio”, ha aggiunto Scrofani. (Continua dopo la foto)

Il verdetto conclusivo verrà pronunciato alla presenza degli avvocati della parte civile e della difesa. Veronica apprenderà la notizia dal carcere in televisione. Il 29 novembre del 2014 fu denunciata la scomparsa di Loris Stival, che aveva appena 8 anni. La mamma del bambino disse di averlo accompagnato a scuola e di essersi poi dedicata alle sue incombenze, compreso il corso di cucina con il Bimby. Alcuni giorni dopo fu ritrovato il cadavere del piccolo in un canalone e ad incastrare la Panarello fu un video di una telecamera di videosorveglianza, che smentì il racconto della donna. Secondo l’accusa, Loris fu ucciso con una fascetta da elettricista e morì per strangolamento. Ora l’ultimo capitolo di questa triste vicenda per conoscere definitivamente tutta la verità.

Da Temptation al nudo integrale: Katia Fanelli atomica. E dice: “Non è volgare”