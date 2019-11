Uccide la nonna a pugni in auto: Maria, massacrata per soldi mentre guidava

Picchiata a morte dal nipote al culmine di una violentissima lite scoppiata mentre si trovavano in macchina. È questa la tragica fine di Maria Luisa Silvestri, 71enne di Ferrara. L’anziana è stata trovata priva di sensi all’interno della sua automobile, una Lancia Y, all’angolo tra via Modena e via Marconi, a Ferrara, in Emilia Romagna. La scena che un appuntato dei carabinieri della stazione di Ferrara, in quel momento fuori servizio, si è trovato davanti agli occhi poco dopo le 21 di mercoledì 20 novembre è stata a stata agghiacciante. Maria Luisa Silvestri è stata letteralmente liberata dalla furia del nipote dal militare e da un passante che in quel momento si trovava nella zona. Ma l’intervento, per quanto tempestivo, non è bastato a salvarle la vita della donna. (Continua a leggere dopo la foto)















La pensionata è morta poco dopo l’arrivo all’ospedale di Cona. Il giovane, Pierpaolo Alessio, 22enne di Ferrara, è stato portato in caserma per essere ascoltato dai carabinieri e dal pubblico ministero Barbara Cavallo. La lite sarebbe iniziata in un fast food della zona e degenerato poco dopo, mentre i due erano in auto. A lanciare un primo allarme alcuni testimoni che hanno segnalato un giovane che stava picchiando un’anziana nei pressi di un parcheggio del fast food e poi ancora dopo, con l’auto in movimento, guidata dalla vittima, fino al semaforo. (Continua a leggere dopo la foto)











La macchina procedeva da via Modena verso via Marconi, a una velocità insolitamente lenta. Un dettaglio che è stato notato da una automobilista, una donna che si stava recando a cena a casa del cognato, un carabiniere che abita lì vicino. La donna ha notato quello che stava accadendo nell’abitacolo della Lancia vedendo il ragazzo picchiare violentemente l’anziana. A quel punto un carabiniere, avvisato dalla cognata, è intervenuto liberando la donna e cercando di prestare i primi soccorsi. Pochi minuti dopo sono intervenuti i colleghi della centrale, i quali hanno arrestato il giovane, Pierpaolo Alessio, 22 anni. Il personale del 118 ha tentato di rianimarla ma poco dopo l’arrivo all’ospedale è deceduta. (Continua a leggere dopo la foto)





Dalle ricostruzioni è emerso che il ragazzo, in probabile stato di alterazione psico fisica, fosse stato preso in affidamento dai nonni dopo il divorzio dei genitori e fosse già stato arrestato nel 2019 per estorsione sempre nei confronti dei nonni (era solito chiedere soldi per comprare alcol e droga). Nel 2017, infatti, la nonna l’aveva denunciato dopo l’ennesimo episodio di violenza e percosse.

“Addio maestro”. Lutto nel mondo del cinema: l’attore stroncato da un arresto cardiaco