La terra ha tremato: paura nella nota (e bellissima) località italiana. Paura tra i residenti

L'Italia trema ancora, questa volta al nord. Una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente mercoledì 20 novembre in Valtellina. Sul sito dell'OGS Centro Ricerche Sismologiche, la scossa registrata è stata di magnitudo 2,8 ed è avvenuta alle 21.22, a 10 km di profondità, con epicentro Villa di Tirano. La scossa è stata percepita sia in provincia di Sondrio che nella vicina Valposchiavo. Non si registrano danni a cose e persone ma il tremore ha destato preoccupazione e allarme tra gli abitanti che subito hanno fatto partire il tam tam sui social. La scossa è stata avvertita anche nella nostra provincia nella confinante alta Val Brembana. Sul gruppo Facebook "Val Brembana di tutto di più" utenti segnalano di averlo sentito a valleva, Piazzatorre e Carona. Tre scosse di terremoto ravvicinate, la più forte di magnitudo 2.7, sono state registrate nel pomeriggio nella provincia di Verona, tra Bovolone e San Pietro di Morubio.















Non si registrano danni, anche se molte persone hanno chiamato il centralino dei vigili del fuoco. Il sisma è stato registrato dall'Istituto Italiano di Geovulcanologia, tra le 17:06 e le 17:09. La scossa di 2.7 Richter è stata seguita da due repliche, di 2.2 e 2.0. L'epicentro della prima scossa è stato localizzato verificato a cinque chilometri da Bovolone, così come le successive, ad una profondità di 20 chilometri.











L'ultima scossa di terremoto percepita in questa zone risale allo scorso 29 maggio ad Aprica. L'epicentro del sisma, con magnitudo 2.3, era stato individuato tra la Cima Fraitina e il Lago di Belviso, non lontano da Castello dell'Acqua, Teglio e Bianzone. L'unico dato che veramente è chiaro è che da Grosotto a Delebio la Valtellina è stata sorpresa dal terremoto.







Non si registrano, per ora, danni a persone o cose. Forti boati hanno colto di soprassalto la popolazione valtellinese. Sono ore di apprensione queste, la notte è passata senza problemi ma non pochi i timori per una buona parte della popolazione che non è riuscita a riposare bene.

