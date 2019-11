Alaenj Camarà aveva 18 anni. Il suo sogno era tirare calci a un pallone. Senegalese, lavorava in un’officina a Palermo dove, per colpa dell’esplosione di un pneumatico ha perso la vita. Alaenj Camarà era un ragazzo con il sorriso sul volto così, su Facebook, lo ricorda Giovanni Busalacchi, l’allenatore del ragazzo che ha deciso di far conoscere a tutti chi era Alaenj Camarà. Una promessa del calcio e molto di più. “Questo è l’ultimo messaggio un semplice ragazzo partito dal Senegal per inseguire un sogno quello di diventare un buon giocatore e lavorare onestamente per mantenersi!!!”, scrive il tecnico. Poi le parole del ragazzo:“Lo so che non posso giocare perché ancora non sono tesserato” scriveva sulla chat di WhatsApp, augurando ai suoi compagni della Asd Delfini Sporting Arenella un grande in bocca al lupo per la partita. Continua dopo la foto















"Cerco di venire, di partecipare" perché, anche se non sempre riesce a trovare chi lo accompagna, si giustifica, "faccio parte di questa squadra". "Quando arrivò da noi ha subito dimostrato entusiasmo e voglia di far parte delle nostra squadra… – scrive il Mister – entusiasmo, dedizione, educazione, queste le doti migliori di questo giovane diciottenne che è entrato subito nel cuore di tutti noi…". E la notizia della sua scomparsa ha sconvolto tutti.











"Per me è stato un onore essere stato il tuo Mister anche se per pochi mesi…ma sono bastate poche settimane per capire che eri un ragazzo per bene!!! – conclude – Camarà non ti dimenticherò…sei e resterei per sempre nel cuore di tutti noi e della società Delfini".Spetterà ora ai carabinieri ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare se siano state rispettate le norme di sicurezza sul lavoro.







“Al triste elenco dei caduti sui luoghi di lavoro a Palermo, si è aggiunto purtroppo il giovane apprendista di diciotto anni – ha dichiarato il presidente del comitato Inail di Palermo Michelangelo Ingrassia – Sale così a 18, secondo le rilevazioni statistiche disponibili, il martirologio dei lavoratori e delle lavoratrici vittime a Palermo di infortuni mortali. Se si guarda al dato nazionale con riferimento ai primi nove mesi del 2019, sono 780 i caduti sul lavoro. Ribadiamo la necessità di attivare nuove forme di prevenzione, che oltre al finanziamento delle imprese prevedano incentivi premiali anche per i lavoratori e consentano il sostegno economico ad una maggiore e più efficace presenza delle organizzazioni sindacali nei luoghi di lavoro mediante l’istituzionalizzazione di assemblee periodiche sul tema della prevenzione, da aggiungere ai tradizionali e spesso burocratici corsi di formazione”.

