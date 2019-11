Esplosione in un deposito di fuochi d’artificio e polveri piriche: almeno 3 morti. La tragedia si è verificata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 novembre, intorno alle ore 17 a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. L’esplosione, riporta Il Messaggero, sarebbe avvenuta per cause ancora in via di accertamento ma dalle prime informazioni dei vigili del fuoco l’incidente è avvenuto in località Femmina Morta, nella fabbrica di articoli pirotecnici di Vito Costa e dei figli in contrada Cavalieri.

Sul posto, oltre ai vigili, si sono precipitati forze di polizia, carabinieri e numerose ambulanze. Una delle vittime è Venera Mazzeo, 71 anni, la moglie del titolare. Oltre a lei, si legge ancora sul quotidiano, ci sarebbero altri due morti, due uomini, e due dispersi, come si apprende da fonti dei vigili del fuoco. (Continua dopo la foto)