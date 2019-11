Esplosione in una macelleria: coinvolti 5 vigili del fuoco e 2 poliziotti. La situazione

Grande paura per quella che appare davvero come una tragedia sfiorata. Un ennesimo episodio in cui i vigili del fuoco e alcuni poliziotti hanno rischiato seriamente di riportare conseguenze pesanti, facendo tornare alla mente la terribile notte di Alessandria, quando un’esplosione in una cascina ha ucciso tre pompieri: Matteo Gastaldo, l’ultimo a essere estratto, 47 anni, Marco Triches 38 e Antonio Candido 32 anni. I primi due erano originari di Alessandria, mentre il terzo proprio di Reggio Calabria, dove questa notte si è sfiorata una tragedia. Cinque vigili del fuoco del comando provinciale di Viale Europa e due poliziotti sono rimasti feriti nel corso di un intervento all’interno di un esercizio commerciale, una macelleria, nel quartiere Sant’Antonio. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, proprio mentre stavano cercando di accedere all’interno dei locali, un’esplosione improvvisa li ha colpiti. (Continua a leggere dopo la foto)















Fortunatamente, la deflagrazione non ha prodotto danno troppo seri ai pompieri coinvolti. Qualcuno ha riportato delle fratture, altri delle ustioni, ma nessuno, per fortuna, è in pericolo di vita. I cinque vigili del fuoco ed i due operatori delle Volanti della polizia di Reggio Calabria sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per le cure del caso. Per fortuna senza gravi conseguenze, se non qualche frattura e ustione: la prognosi più lunga per uno dei feriti è di venti giorni. (Continua a leggere dopo la foto)











I cinque vigili del fuoco, tutti di Reggio Calabria e appartenenti al locale Comando Provinciale, da quanto si è appreso sono stati già dimessi, dovranno tornare in ospedale solo per ulteriori controlli e visite più approfondite. Indagini in corso per ricostruire le esatte cause che hanno determinato il rogo e poi l’esplosione. Grande paura per quella che appare davvero come una tragedia sfiorata. Un ennesimo episodio in cui i vigili del fuoco hanno rischiato seriamente di riportare conseguenze pesanti, facendo tornare alla mente la terribile notte di Alessandria. (Continua a leggere dopo la foto)





#ReggioCalabria #20novembre, dimessi dall’ospedale i 5 #vigilidelfuoco e i 2 agenti della @poliziadistato coinvolti stanotte in un’esplosione in via S. Lucia. La squadra era intervenuta intorno alle 1:40 per l’incendio in una macelleria. Durante le operazioni, l’esplosione — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 20, 2019

Notizie confortanti da #ReggioCalabria, prognosi tra i 5 e i 20 giorni per i cinque #vigilidelfuoco coinvolti nell’esplosione di stanotte. Nulla di grave anche per i due colleghi della @poliziadistato. A tutti, gli auguri di pronta guarigione del capo del Corpo Fabio Dattilo pic.twitter.com/YWDeYXbzC6 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 20, 2019

Giovanni Vincenti, proprietario della cascina in cui hanno perso la vita tre vigili del fuoco, è crollato venerdì pomeriggio, 8 novembre: i carabinieri, che svolgono le indagini coordinate dal procuratore Enrico Cieri e dal pm Elisa Frus, gli perquisiscono l’alloggio di via Modena ad Alessandria e, in camera da letto, trovano il foglietto con le istruzioni dei timer usati per far scoppiare le 7 bombole gpl collocate nella casa, con i rubinetti del gas aperti. Vincenti ammette di aver architettato il piano criminoso per riscuotere l’assicurazione, ma «non volevo uccidere».

