“Sospetta contaminazione batterica”. Acqua minerale di nota marca ritirata dal mercato

Acqua Nestlé Vera Naturae richiamata per sospetta contaminazione batterica. Una notizia tremenda che ha lasciato a bocca aperta i consumatori. A dare la notizia del ritiro dal mercato dell'acqua Nestlé Vera Naturae è stato il Ministero della Salute, che ha pubblicato nella giornata di lunedì 18 novembre il richiamo di un lotto di Acqua minerale a marchio Nestlé Vera per una non conformità microbiologica. Di che lotto si tratta? Distribuito in bottiglie in pet da 50 cl, il lotto incriminato è il numero 9303842201 ha data di scadenza 10/2020. L'Acqua Nestlé Vera Naturae è prodotta da Sanpellegrino S.p.a. nello stabilimento nel Comune di Castrocielo, in provincia di Frosinone. Ma per quale motivo il lotto è stato ritirato dal mercato? La causa è la seguente: "Segnalazione da parte dell'Asl di Frosinone per presunta non conformità microbiologica", si legge nella nota del Ministero della Salute.















Nella nota emessa dal Ministero si parla di una presenza sospetta di Anaerobi Sporigeni Solfito riduttori. Sul sito del Ministero compaiono anche le foto dell'acqua ritirata così che i consumatori possano subito rendersi conto se l'hanno in casa o meno. Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", raccomanda di non consumare il prodotto. Invita inoltre tutti coloro che sono in possesso di bottiglie di Acqua Vera appartenenti a quel lotto di riportarla indietro.











Per cambiarla oppure per ottenere un rimborso. L'anomalia è stata segnalata l'11 novembre al servizio da Nestlè-San Pellegrino tramite il portale dedicato. Non è la prima volta che un'acqua minerale viene ritirata dal mercato: all'inizio del mese, l'acqua effervescente naturale 'Acqua di Nepi' è stata ritirata "per la presenza di batteri coliformi". Si trattava del lotto N9183A con data di scadenza 1 luglio 2021. L'acqua in questione è stata imbottigliata da Acqua di Nepi Spa, nello stabilimento di località Graciolo a Nepi, in provincia di Viterbo.







In quell’occasione l’azienda era intervenuta sul caso precisando che “è da escludere che la presenza dei coliformi possa dipendere o essere ricollegata, anche indirettamente, al proprio processo di imbottigliamento, in quanto le fonti, le linee di produzione e il magazzino presso lo stabilimento sono sottoposti ad analisi giornaliere da parte dell’azienda e a controlli periodici da parte degli organi sanitari”.

