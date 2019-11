Anastasya sparisce e spuntano due narcos. Appello dei genitori di Luca Sacchi

La vicenda sull’omicidio di Luca Sacchi è tutt’altro che conclusa: ora due nuovi fatti riaccendono il mistero di una morta tanto assurda quanto ancora inspiegabile. Le stranezze iniziano quando la ragazza non si presenta ai funerali di Luca e il suo completo assentarsi anche rispetto alla famiglia di lui che l’aveva invece accolta come una figlia. Dalle colonne del settimanale Giallo arriva un appello di Tina Sacchi, la mamma del personal trainer 24enne: “Luca era un ragazzo d’oro, il figlio che tutte le mamme avrebbero voluto. Lui non c’è più e io voglio almeno sapere perché è stato ucciso.

Vogliamo giustizia, vogliamo che chi ci ha portato via nostro figlio paghi e vogliamo la verità, perché la memoria di mio figlio non deve essere infangata. Anastasiya, mi rivolgo a te: se come dici, hai detto la verità, perché ti sei allontanata da noi? Ti prego dicci la verità, fallo per Luca: tu lo sai che lui non c’entrava niente con la droga. Dicci quello che sai in modo che Luca possa uscire pulito, come merita, da questa storia. Mio figlio era un ragazzo sano e pulito, non meritava tutto ciò”. Continua a leggere dopo la foto