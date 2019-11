“Lascia un grande vuoto”. Lutto nel mondo del giornalismo: e morto Corrado Benzio

Un volto importante del giornalismo italiano si è spento: Corrado Benzio è morto a 61 anni all’ospedale ‘Versilia’. Cordoglio viene espresso dal direttore del quotidiano Il Tirreno, Fabrizio Brancoli, che lo ricorda “cronista di razza e colonna storica del Tirreno”. Colonna storica del quotidiano toscano, Benzio ha iniziato a collaborare con il quotidiano toscano a Viareggio, poi è stato assunto a Prato. È stato direttore delle redazioni di Viareggio, Montecatini, Empoli, Massa-Carrara e Pistoia, lavorando anche per l’ufficio centrale.

Firma nota anche del giornalismo enogastronomico, era anche scrittore. Viareggino, per molti anni Corrado Benzio "è stato un punto di riferimento del giornalismo toscano nelle sue molteplici accezioni: un maestro dell'inchiesta, della cronaca e dell'approfondimento. Ha diretto a lungo per il Tirreno le redazioni di Viareggio, Montecatini, Empoli, Massa-Carrara e Pistoia; e ha lavorato per l'ufficio centrale.