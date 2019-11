Ruba l’auto della mamma e va in giro con 7 amici, poi lo schianto. Daniele muore a 16 anni

“Per favore non fate lo stesso errore che ha fatto lui, non rischiate la vostra vita per delle stronzate… vivetela”. E’ quanto scrivono i genitori, la nonna, il fratello minore e la sorella maggiore di Daniele Burelli, il ragazzo di 16 anni di Fagagna (in provincia di Udine) morto la scorsa notte in un incidente stradale dopo aver sottratto l’auto alla mamma mentre lei dormiva. Le parole dei familiari sono affidate a un post pubblicato sulla pagina Instagram del ragazzo. L’ incidente si è verificato nella notte tra sabato 16 e domenica 17 novembre poco dopo l’1.50. Una Opel Corsa, in cui stavano viaggiando gli otto minorenni, è uscita di strada sulla provinciale 5 tra Rodeano e San Daniele del Friuli e si è capottata dopo aver abbattuto un palo della luce e un cartello stradale. (Continua a leggere dopo la foto)















A perdere la vita sul colpo per le gravi lesioni riportate il 16enne. Feriti gli altri sette amici (tutti 15enni della zona, sei ragazzi e una ragazza) che sono stati trasportati agli ospedali di Udine e San Daniele in ambulanza con ferite lievi: la maggior parte di loro è già stata dimessa con prognosi dagli otto ai venti giorni. Con lui a bordo altri sette 15enni. Qualcuno tra loro ha anche postato un video sui social: “Qui siamo in otto in una macchina da cinque”, dicevano tra i sorrisi. (Continua a leggere dopo la foto)









Pioveva a dirotto. Poi, dopo una manciata di chilometri, forse per inesperienza, forse per l’asfalto bagnato, lo schianto contro un palo della luce e la morte del sedicenne al volante. Ad accorgersi che la macchina era sparita è stata la stessa donna che ha subito iniziato a cercare il figlio: la madre è giunta sul posto dell’incidente poco dopo l’arrivo delle forze dell’ordine. (Continua a leggere dopo la foto)





“Non fate cose del genere. Questo è un favore che vi chiediamo con il cuore in mano, speranzosi che la storia del nostro Daniele vi sia di esempio e che vi porti a ragionare prima di fare qualcosa di avventato”, dicono i familiari del giovane, ringraziando gli amici che in queste ore stanno ricordando il ragazzo con frasi e foto. “Grazie a tutti voi che lo state ricordando, non sapete quanto ciò significhi per me e la mia famiglia in un momento del genere. Vi prego non dimenticate mai il mio fratellino”, ha scritto la sorella maggiore di Daniele.

