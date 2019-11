Terrore in stazione, donna spinge passeggera sui binari all’arrivo del treno

Ha spinto sui binari del treno, giù dalla banchina, una passeggera peruviana ora gravissima in ospedale. E’ successo oggi pomeriggio, intorno alle 15, alla stazione Trastevere. La donna, una bulgara con problemi psichici, è stata fermata dagli agenti della Polizia Ferroviaria e portata negli uffici di Ostiense dove sono stati analizzati i filmati delle telecamere di videosorveglianza.

La vittima, trasportata in ospedale in codice rosso, è stata sottoposta a un intervento chirurgico per l’asportazione di un rene e della milza mentre la bulgara, portata all’ospedale psichiatrico dove è tuttora piantonata, è stata arrestata per tentato omicidio. (Continua a leggere dopo la foto)