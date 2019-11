Scontro sulla A30: mamma e figlia morte. Tornavano dall’ospedale, la 25enne aveva un tumore

Tragedia della strada lungo l’autostrada A30 Salerno-Caserta. Una donna e la figlia, residenti a Drapia, comune italiano di duemila abitanti della provincia di Vibo Valentia, in Calabria, sono morte nello scontro avvenuto in Campania. Nell’impatto è rimasto gravemente ferito anche il marito e padre delle donne, che è stato trasporto d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi. Le vittime sono Teresa Furchì, 50 anni, e Caterina Costa, 25 anni. Madre e figlia erano originarie del comune di Drapia, in provincia di Vibo Valentia. Sembrerebbe che alla base dell’incidente vi sia stata una serie di tamponamenti a catena. (Continua a leggere dopo la foto)















Sul luogo dell’incidente si sono recati rapidamente diverse ambulanze del 118 per prestare i primi soccorsi. Purtroppo, però, per le due donne, nonostante il personale medico abbia tentato di fare il possibile per poterle salvare, non c’è stato nulla da fare. Le loro ferite sono risultate essere infatti troppo gravi. Antonio Costa, 54 anni, invece, è stato prontamente stabilizzato sul luogo e poi, grazie all’intervento di un’ambulanza, è stato trasportato in codice rosso in ospedale. (Continua a leggere dopo la foto)









I tre tornavano appunto da Roma dove si erano recati perché Caterina doveva sottoporsi ad alcuni controlli. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud, Caterina stava infatti lottando da tempo contro un tumore: un viaggio, quello a Roma, pieno di speranza per l’eventualità di una nuova cura. (Continua a leggere dopo la foto)





L’incidente, avvenuto in direzione Salerno, ha visto coinvolte diverse autovetture, si tratterebbe di un tamponamento a catena. Le cause sono ancora in corso di accertamento: il dramma sarebbe avvenuto tra le 19.30 e le 20, poco dopo l’ultima telefonata tra la famiglia e alcuni parenti.

Temptation Island, l’ex tentatore accusa Silvia Tirado. Il retroscena pazzesco: “Ecco cosa ha fatto”