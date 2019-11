Camilla Fabri è una bellissima ragazza classe 1994 originaria di Fidene, un quartiere alla periferia nord-est di Roma. Dopo aver conseguito la maturità al liceo classico ‘Aristofane del Tufello’, ha provato a sfondare nel mondo della moda. Ha iniziato a frequentare locali dove si recavano anche alcun calciatori famosi e non solo. Si vocifera inoltre che si sarebbe conosciuta e frequentata per un periodo anche con l’ex atleta della Lazio, Felipe Anderson. La notizia era talmente circolata con insistenza che fu chiesto allo stesso giocatore di confermare o meno queste voci. Successivamente si è legata sentimentalmente con un imprenditore colombiano, ma originario del Libano: Alex Nain Saab Moran. (Continua dopo la foto)















Secondo quanto scrive l’edizione romana del Corriere della sera, l’uomo sarebbe accusato di corruzione internazionale perché si sarebbe reso responsabile di aver pagato alcune tangenti al governo Maduro. Sui social si possono vedere foto di suoi viaggi in Colombia e Venezuela, i quali sarebbero stati compiuti grazie ad affari non leciti. (Continua dopo la foto)













E la commessa ed aspirante modella ora sarebbe nei guai proprio a causa del partner, più grande di lei di ventitré anni. Alla compagna pare sia intestato un appartamento del valore di 4,9 milioni di euro, situato in via dei Condotti, con affaccio sulla celebre Piazza di Spagna. Ed ora anche per Camilla si prefigurerebbero problemi di natura giudiziaria. (Continua dopo la foto)

Oltre all’immobile, ad essere stati sequestrati sarebbero stati anche 1,8 milioni di euro in contanti ed alcune opere d’arte. La 25enne romana figurerebbe nel registro degli indagati per il reato di riciclaggio, insieme al fratello del fidanzato, Luis Alberto Saab Moran, e di una terza figura, Lorenzo Antonelli. Quest’ultimo risulterebbe il fidanzato della sorella di Fabri, che sarebbe il titolare della società con cui è stato acquistato l’appartamento di cui Camilla sarebbe intestataria. Tutti e tre avrebbero investito a loro nome i proventi degli affari illegali dell’imprenditore colombiano, di origine libanese.

