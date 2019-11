Ersilio muore mentre è in servizio: aveva 27 anni e tutta la vita e una brillante carriera davanti

L’ultimo saluto a Ersilio Picariello è in programma sabato, 16 novembre, nella chiesa del Santissimo Rosario (Convento) di Taurasi, dove sarà celebrato il funerale. Il giovane medico è deceduto per cause naturali mentre era di turno notturno nella Guardia Medica di Villanova del Battista, in provincia di Avellino, nella notte tra il 13 e il 14 novembre. Il corpo ormai senza vita di Picariello, che aveva 27 anni, è stato trovato nella tarda mattinata di giovedì scorso nell’ufficio dove aveva coperto il turno notturno, dalle ore 20 alle 8 del mattino successivo. Si sarebbe sentito male mentre era in servizio e non sarebbe riuscito a chiamare aiuto. Sarebbe stato un malore improvviso, dunque, a stroncare la vita del giovane medico di Taurasi. I tentativi di soccorso si sono purtroppo rivelati inutili: il professionista avellinese era già morto quando è stato trovato dagli agenti della polizia municipale intorno alle 11,30. (Continua dopo la foto)















Il suo turno era già finito qualche ora prima, ma dopo la notte nessuno lo aveva sentito e non erano riusciti a rintracciarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ariano Irpini per i rilievi e per l’avvio delle indagini. L’esame del medico legale ha poi stabilito che le cause della morte sono naturali. Come detto, Picariello sarebbe deceduto per un malore, probabilmente legato al cuore. (Continua dopo la foto)









Dopo gli iniziali accertamenti, la salma del 27enne è stata restituita ai familiari ed è stato dato il via libera per i funerali. Le esequie partiranno dalla casa della famiglia Picariello, in contrada Caselle, alle ore 15, verso la chiesa del Santissimo Rosario (Convento) di Taurasi, dove come detto sabato 16 novembre sarà celebrato il rito funebre. (Continua dopo la foto)







Ersilio Picariello si era laureato ad aprile scorso. Era il figlio di Gerardo Picariello, medico molto noto nella zona e primario all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi, che alle scorse elezioni si era candidato per le elezioni amministrative di Taurasi, e di Olimpia Guida, medico di Medicina generale. La notizia della morte ha sconvolto il piccolo comune avellinese. Tra i tanti messaggi, anche quello della Direzione Strategia dell’Asl di Avellino, che ha ricordato il medico, “apprezzato per la sua umanità, il suo impegno e la sua professionalità nonostante la giovane età”.

