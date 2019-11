Ucciso in casa il famoso chef italiano: si tratta di Giuseppe Lucifora

Siamo in Sicilia e d è qui che Giuseppe Lucifora, di 58 anni, è stato ritrovato morto nella sua abitazione di Modica. All’indomani dell’autopsia eseguita ieri sul cadavere del famoso cuoco, i carabinieri della città siciliana hanno confermato che si tratta di un omicidio. “Il decesso è avvenuto per asfissia indotta da azione violenta altrui”, scrivono i militari. A questo punto la pista privilegiata è quella degli ambienti vicini al cuoco, personaggio conosciuto in città, molto eclettico e istrionico. Non è esclusa la pista del delitto a sfondo sessuale.

Cosa sappiamo finora? I sospetti, secondo quanto riportano le cronache locali, ricadono su due uomini italiani di mezza età che sarebbero stati visti più volte negli ultimi tempi in compagnia della vittima. Non ci sono, tuttavia, iscritti nel registro degli indagati e gli inquirenti starebbero ipotizzando che a compiere il delitto siano state alcune persone che Lucifora conosceva bene. Continua a leggere dopo la foto