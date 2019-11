“Speranze finite”. Trovato morto il 22enne Giacomo Clarke

Giacomo Clarke è morto. Il suo cadavere è stato trovato in provincia di Siena all’interno della sua auto semi distrutta dalla vegetazione. Si sarebbe trattato da un incidente. Giacomo Clarke, italo inglese di 22 anni, era scomparsa da due giorni. Era partito da Firenze per Siena dove non è mai arrivato. Da lì l’allarme fino al tragico epilogo di poche ore fa. Una tragedia che tocca profondamente Firenze: familiari e amici avevano affidato ai social network molteplici appelli. L’auto è stata ritrovata capovolta, in un fosso sotto la provinciale 99, al bivio tra Orgia e Montestigliano dove il giovane era diretto. All’interno c’era il 22enne privo di vita. Da quanto spiegato è stato un passante a dare l’allarme: ha notato prima un paraurti e una targa a bordo della strada, poi ha scorso la macchina tra la vegetazione. Continua dopo la foto















Sul posto è arrivata la polizia stradale di Siena, già allertata per le ricerche del ragazzo dalle questure di Firenze e Siena, e sono stati fatti intervenire anche i vigili del fuoco: con il loro ausilio la vettura è stata sollevata. Secondo una prima ricostruzione degli agenti, effettuata in base ai rilievi sull'asfalto, il giovane potrebbe aver perso il controllo dell'auto che è finita nel fosso dopo aver urtato un albero. La macchina è stata sequestrata per effettuare ulteriori accertamenti.









Al momento non è stato ancora possibile stabilire quando sia avvenuto l'incidente. Si ritiene non siano coinvolti altri veicoli. Il ragazzo avrebbe dovuto raggiungere l'agriturismo di famiglia, che si trova proprio nel territorio comunale di Sovicille. Era stato uno zio, non vedendo arrivare il nipote, a dare l'allarme della scomparsa.







"Non sappiamo cosa pensare – aveva detto la mamam di Giacomo Clarke – la mamma del ragazzo scomparso – Giacomo ha inviato il suo ultimo messaggio su Whatsapp alle ore 9:56, alla sua ragazza che vive in Inghilterra. Da quel momento il suo cellulare risulta spento. Se qualcuno lo ha visto o ha avvistato la sua auto per favore lo segnali immediatamente alle forze dell'ordine". Appena poche ore fa, prima della scoperta.

