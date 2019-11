“L’ho ammazzato io”. Uccide il padre a martellate e poi confessa: “Ecco perché l’ho fatto”

“L’ho ucciso io”. Queste le parole di un figlio che ammette di aver ammazzato il padre. Un padre che per anni ha coperto i debiti del figlio. Ha cercato di aiutare il ragazzo, che faceva il suo stesso lavoro ed era finito in una grave situazione economica. Non solo: era stato anche coinvolto in alcune truffe ai fornitori per le quali era stato denunciato. Ma Adolfo Ciammetti, 76 anni, continuava ugualmente ad andare a trovare il figlio Daniele, di 38, nella sua ditta – la Tecno Infissi – in via della Divina Provvidenza, a Boccea. Lo deve aver fatto anche nella serata di lunedì, ma poi è scomparso.

Nel tardo pomeriggio di ieri la figlia, preoccupata perché come gli altri parenti non aveva più notizie del padre, si è recata nell'azienda del fratello e ha scoperto il corpo del genitore, riverso sul pavimento di un capannone e coperto di sangue. Attorno una carriola rovesciata e alcuni utensili, fra i quali tubi Innocenti. L'allarme, la corsa dell'ambulanza – purtroppo inutile – e della polizia: gli agenti delle volanti e del commissariato Aurelio hanno rintracciato nei pressi il figlio del 76enne. Aveva i pantaloni insanguinati ed era in stato confusionale.