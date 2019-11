Lutto nel mondo del giornalismo. È morta a soli 52 anni la giornalista veneta Anna Zegarelli. La Zegarelli lavorava nel Gruppo Athesis, era redattrice di Tele Arena e Radio Verona. Un lutto gravissimo che ha sconvolto tutto il Paese: Anna Zegarelli aveva solo 52 anni. Era giornalista professionista dal 2007 e aveva avuto un malore lunedì 4 novembre. La donna, al momento in cui si è sentita male, si trovava in redazione. Subito sono stati chiamati i soccorsi:

il 118 è arrivato subito in redazione e la donna è stata portata immediatamente in ospedale – quello di Borgo Trento di Verona – dove è stata subito sottoposta a un delicatissimo intervento alla testa presso il reparto di neurochirurgia. Ma non c’è stato nulla da fare. Ogni tentativo è stato inutile e, nel pomeriggio di venerdì 8 novembre 2019, Anna Zegarelli è morta dopo aver trascorso 4 giorni terribili. La donna è stata per 4 giorni tra la vita e la morte. Continua a leggere dopo la foto

















Poi la morte ha prevalso. Quando è stata portata in ospedale, i medici si sono subito resi conto di quale fosse il problema: la donna aveva un gravissimo danno cerebrale, ecco perché è stata sottoposta a un intervento chirurgico che, però, non è servito. Anna Zegarelli lascia due figli: Michele, di 25 anni e Carola, di 23 anni. Per quel malore in redazione la loro vita non sarà più la stessa: hanno perso la loro madre e sono straziati dal dolore. Continua a leggere dopo la foto









Anna Zegarelli aveva iniziato a lavorare nel gruppo Athesis a metà degli anni Novanta come collaboratrice in cronaca, successivamente era stata assunta a Telearena. Da quando la donna si è sentita male mentre era in redazione, sono state innumerevoli le visite in ospedale: persona che volevano farle un saluto ma anche stare accanto ai figli della donna. Il gruppo Athesis, la redazione, l’Assostampa veronese e il sindacato giornalisti del Veneto si stringono ai familiari di Anna. Continua a leggere dopo la foto





Tutti porgono alla famiglia le più sentite condoglianze. Sulla pagina Facebook di Telearena è stata pubblicata una foto di Anna Zegarelli con la dedica “Ciao Anna, ci mancherai”. Tantissimi i commenti di amici e conoscenti che porgono ad Anna Zegarelli l’ultimo saluto: “Ciao Anna”, “ Ciao Anna, grande dolore per la tua scomparsa, amica vera”, “Che il Signore sia con te”.

Lutto nel mondo del cinema. Addio a Patrizia Cafiero: “Eri una combattente gentile”