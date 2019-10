Cocaina nella mutande, il rapper italiano finisce in manette

Mr Melt, al secolo Matteo Sammarco, 31 anni, finisce nei guai. Rapper romano è stato arrestato due giorni fa in piazza Vittorio, all’Esquilino, dopo averlo trovato in possesso alcuni grammi di cocaina, ketamina e hashish nascosti nelle mutande, e di 700 euro in contanti. Il giovane si trovava in auto con tre amici, uno dei quali un suo collaboratore nelle numerose produzioni musicali e video che impazzano sulla Rete. C’era anche una ragazza di 21 anni denunciata e segnalata come consumatrice: nascondeva hashish nel reggiseno.

Il rapper, riporta l'edizione romana del Corriere della Sera, ha tentato di gettare la droga a terra dopo aver spintonato un poliziotto che gli aveva ordinato di scendere dalla vettura. Nel corso dei controlli antidroga nel fine settimana la polizia ha arrestato altri nove spacciatori fra Prati, Trionfale, Primavalle, Garbatella, Tor Bella Monaca. Molti fra loro i giovani e giovanissimi con quantitativi notevoli di stupefacente. Soprattutto hashish e marijuana, ma anche parecchi grammi di cocaina.

















Il rapper è nato e cresciuto nella periferia romana. Mr Melt dipinge la realtà tipica di quelle zone attraverso liriche crude ed introspettive. Il suo stile di rap è caratterizzato da un approccio ruvido e spontaneo, da metriche articolate e da una proprietà di linguaggio che lo rende sempre attuale e mai noioso.Ha vissuto ad Amsterdam.









Qui si è ritagliato uno spazio nella scena Hip Hop tramite un instancabile lavoro e collaborazioni internazionali con artisti del calibro di Big Twins degli Infamous Mobb e El Da Sensei degli Artifacts. Il suo disco d'esordio è "Full Melt Jacket". Adesso però è arrivata questa grana con la giustizia. In questi giorni aveva in programma un evento al Pigneto.







Mr melt ingrossa le fila dei Rapper Italiani che sono stati arrestati o che sono finiti ai domiciliari. Uno dei motivi principali spesso è la droga. Spesso si dice che tanti Rapper fanno uso di droghe e che sono legati a quell’ambiente. La verità che la droga è diventata un problema comune. Semplicemente quando succede ad un Rapper o ad un personaggio famoso, ovviamente ha tutti i riflettori puntati.

