Erika, morta a 19 anni in discoteca. Lo strazio della mamma davanti al suo corpo

Una ragazza di Livorno di 19 anni, Erika Lucchesi è morta la scorsa notte dopo aver accusato un malore mentre si trovava in una discoteca di Sovigliana, frazione di Vinci (Firenze). Il locale è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, che stanno procedendo alle indagini insieme all’ispettorato del lavoro. Sul posto anche il magistrato Fabio Di Vizio della procura fiorentina.

La tragedia è avvenuta nella serata di riapertura della discoteca Jaiss, in viale Togliatti. Negli anni ’80 e ’90 il locale è stato uno dei luoghi di culto della musica techno a livello italiano. La richiesta di soccorso per il malore della ragazza è arrivata alle ore 4,13 di questa mattina al 118, ma purtroppo i soccorsi sono stati vani. Sul posto sono arrivati anche i genitori di Erika Lucchesi: la madre si è sentita male ed è stata soccorsa dai sanitari. I carabinieri hanno già sentito gli amici della 19enne per ricostruire lo svolgimento della serata in discoteca. Continua dopo la foto

















Sarà l’autopsia a chiarire le cause esatte della morte, anche se l’ipotesi prevalente è il malore causato dall’abuso di un mix di alcol e droga. L’assunzione di quantità elevate di cocaina (soprattutto per via endovenosa) può determinare il fenomeno dell’overdose, che si manifesta in una repentina depressione del sistema nervoso centrale dopo la stimolazione iniziale. Ciò può comportare paralisi muscolare, paralisi respiratoria e morte. Continua dopo la foto









L’overdose da cocaina sopraggiunge inaspettatamente, è caratterizzata da una certa imprevedibilità e sembra legata a particolari condizioni di vulnerabilità individuale: l’intossicazione acuta, dovuta all’assunzione di dosi elevate, si manifesta con forti tremori, tachicardia, ipertensione, pupille dilatate, stato confusionale con allucinazioni e deliri. Continua dopo la foto







L’innalzamento della temperatura corporea e convulsioni portano a stati d’incoscienza e, in caso di disfunzioni cardiache o disturbi respiratori, anche alla morte. A differenza che per gli oppiacei, non esistono antagonisti specifici per la cocaina, quindi il sovradosaggio può essere affrontato solo attraverso misure sintomatiche di supporto. Altri eventi fatali relativi all’overdose da cocaina sono relativi a possibili ictus cerebrali e infarti cardiaci.

Ti potrebbe interessare: “Sì!”. Maria De Filippi chiude la bocca ai critici, stavolta festeggia lei