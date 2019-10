Grossi guai per il figlio di una nota attrice. Il ragazzo, il cui nome è Ludwig Koons, sarebbe stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti. A raccontare il fatto è Il Messaggero che ha rivelato che nella casa del ragazzo a Roma Nord sarebbe stato trovato un grammo di eroina e un bilancino di precisione. Gli accertamenti su Koons sarebbero iniziati lo scorso giovedì 17 ottobre: il ragazzo è stato fermato da una pattuglia mentre guidava. Gli agenti hanno notato subito che il ragazzo era piuttosto nervoso così hanno deciso di andare in fondo alla faccenda. Ma chi è Ludwig Koons?

Ludwig è il figlio di Ilona Staller (Cicciolina) che qualche volta è andato in tv insieme alla madre. Ma torniamo alla vicenda, mentre gli agenti gli facevano domande, il ragazzo ha provato ad allontanarsi, da qui la decisione degli agenti di perquisire la sua casa a Roma Nord. Gli agenti avrebbero seguito il giovane fino alla sua abitazione e poi avrebbero iniziato la perquisizione del lussuoso appartamento.

















Proprio durante la perquisizione, gli agenti avrebbero trovato una bilancia di precisione e un grammo di eroina che corrisponde a circa 2 dosi. Erano sotto una mattonella nella camera da letto del ragazzo. Il ragazzo si è subito dichiarato innocente ed estraneo al fatto: ha detto di non sapere nulla di quanto rinvenuto dagli agenti. Secondo quanto dichiarato dal ragazzo, quella roba non era sua. Nell'appartamento di Ludwig dormivano, in un'altra stanza, tre uomini del Gambia.









Non è ancora chiaro se gli uomini siano affittuari o ospiti del figlio di Cicciolina. A ogni modo, i tre uomini sono stati arrestati per spaccio: sotto il loro letto, a quanto pare, è stato scoperto un borsone con un chilo e settecento grammi di marijuana e più di 4.000 euro in contanti. Ma, poco dopo essere stati arrestati, i tre uomini sono stati rimessi in libertà e dovranno aspettare il processo. Come ha reagito Ilona Staller di fronte alla vicenda? Per il momento non ha detto nulla.





Si è chiusa nel silenzio e probabilmente sta valutando le prossime mosse. Intanto vuole capire in che modo la procura vorrà si muoverà (se lo farà) nei confronti del figlio. L’appartamento perquisito dagli agenti è di proprietà dell’attrice ma, al momento della perquisizione, lei non era in casa: la ex attrice a luci rosse sarebbe arrivata dopo, probabilmente perché chiamata dal figlio o dagli inquirenti. Per il momento la donna si è mostrata sconvolta per il brutto guaio in cui si è cacciato il figlio.

