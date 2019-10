Terremoto in Sicilia, la scossa avvertita dalla popolazione: gente in strada

Scossa sismica nella notte, con epicentro localizzato nel mare di fronte Siracusa, 12 chilometri a est del capoluogo siciliano. I sismografi dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato un evento di magnitudo 3.1 alle 3.03. Il terremoto è stato avvertito anche in provincia. In pochi minuti si sono moltiplicate le segnalazioni sui social e sul sito internet haisentitoilterremoto.it.

Il terremoto è durato pochi secondi ed è stato avvertito nel capoluogo ed in alcuni Comuni limitrofi, tra cui Floridia, Priolo e Solarino, costringendo diversi residenti a scendere in strada, dopo aver chiamato le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco. Non sono stati registrati danni a cose o persone. Il sisma di magnitudo 3.1, è stato avvertito dalla popolazione a nord del capoluogo, tra viale Scala Greca e Santa Panagia, soprattutto nei piani alti, dove i lampadari si sono mossi. Qualcuno per paura è anche sceso in strada. (Continua a leggere dopo la foto)

















Telefonate sono giunte anche al numero di emergenza. Al momento non si registrano danni a persone o cose. La scossa di questa mattina è stata avvertita anche nei Comuni di Priolo, Floridia e Solarino. Il sisma, infatti è stato avvertito ad una trentina di chilometri dall’epicentro. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.1 è classificato come terremoto “molto leggero” ed è spesso avvertito, ma generalmente non causa danni. (Continua a leggere dopo la foto)

Stando a quanto specificato dalla sala sismica Ingv di Roma, il terremoto ha avuto delle coordinate geografiche pari a 37.07 gradi di latitudine, e 15.43 di longitudine, mentre la profondità, detta in gergo tecnico l’ipocentro, è stata individuata a 29 chilometri sotto il livello del mare. (Continua a leggere dopo la foto)





L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha individuato un altro terremoto nella notte appena passata, precisamente in Emilia Romagna, a Ro in provincia di Ferrara. Una scossa più lieve di quella siciliana, in quanto la sala sismica l’ha classificata come di magnitudo 2.2, alle ore 5:25 di stamane.

