Lutto nel mondo dello sport italiano. Aveva solo 18 anni: “Ci mancherai campione!”

Alen Elmazovski non ce l’ha fatta, la giovane promessa dell’atletica è morta a 18 anni. Mercoledì pomeriggio era rimasto vittima di un brutto incidente a Bassano del grappa mentre, in sella alla sua Vespa, stava tornando a casa da scuola. Un impatto violentissimo contro un’auto nel quale il ragazzo aveva riportato gravi conseguenze ed era stato pertanto ricoverato in Rianimazione.

Lo schianto nel pomeriggio di mercoledì 16 ottobre. Coinvolta un’auto e una vespa, quest’ultima guidata dal 18enne. Il giovane, dopo l’incidente violentissimo, era stato sbalzato dalla sella della sua moto finendo sulla strada e perdendo conoscenza. Immediato il soccorso del Suem 118 che lo ha portato all’ospedale San Bassano. Qui è stato sottoposto ad un intervento chirurgico mentre la conducente dell’auto è rimasta illesa, ma sotto choc. A bordo dell’auto, una BMW serie 1, vi era E.J.D.G, donna 25enne residente a Cassola. (Continua a leggere dopo la foto)

















A darne il triste annuncio la società sportiva di cui Alen faceva parte. “Ciao Alen – scrive su Facebook l’Atletica Nevi di Rosà, la società per cui gareggiava – È con estremo dolore che comunichiamo che ci ha lasciato il nostro atleta Alen Elmazovski. Le sue condizioni erano apparse drammatiche fin da subito, dopo il terribile schianto di ieri a bordo della sua vespa contro un’auto, di ritorno dalle lezioni scolastiche della mattina. In questo momento di enorme dolore ci stringiamo vicino alla famiglia che abbracciamo forte. Vogliamo ricordarti così com’eri, sempre sorridente e solare, come in questa foto: fiero orgoglioso determinato e ambizioso, in pista come nella vita! Qui sotto con in mano la targa dell’amministrazione di Rosà e con la tua maglietta di campione regionale juniores nei 400 metri con ostacoli! Ci mancherai!”. (Continua a leggere dopo la foto)









Il Comune di Rosà ha divulgato un comunicato stampa: “Alen Elmazovski rosatese doc inizia a fare atletica nel 2012 dopo aver assistito alle gare di atletica alle Olimpiadi di Londra e rimanendone affascinato, affronta le categorie giovanili da subito nell’organico del club Atletica Nevi provando un po’ tutte le specialità ma dimostrando maggior attitudine nelle discipline dei lanci con risultati incoraggianti soprattutto nel lancio del giavellotto e martello. Nel 2018 spinto anche dai compagni di allenamento che disputano prevalentemente gare di corsa inizia a cimentarsi con maggior convinzione ma soprattutto con risultati convincenti nelle corse e in particolare nelle gare di velocità. La stagione 2019 è al momento la sua miglior annata, nella prima parte si cimenta nel decathlon arrivando terzo ai campionati regionali e qualificandosi ai campionati italiani”. (Continua a leggere dopo la foto)





“Da fine maggio prova con insistenza e con risultati lusinghieri la gara dei 400 metri con ostacoli, – si legge ancora – sfiora di poco il tempo minimo per l’ammissione ai campionati italiani di categoria ma non si da per vinto allenandosi con impegno durante tutta l’estate e venendo ripagato con il titolo regionale juniores conquistato proprio sull’impianto sportivo di casa durante i campionati disputatisi sabato 7 e domenica 8 settembre 2019 a Rosá”.

A “Tale e quale show” ha vestito i panni di Michael Bublè. Ma sapete chi è la fidanzata di Francesco Monte? Eccola