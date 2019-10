Devastante incidente sulla provinciale: morta una donna di 47 anni

Un devastante incidente ha versato sangue, ancora una volta, sulle strade della Sicilia. L’ultima vittima si registra nel Ragusano: in un violento scontro tra due auto, una Land Rover e una Fiat Punto, sulla strada provinciale Chiaramonte Gulfi-Maltempo ha perso la vita nel pomeriggio di lunedì 14 ottobre, una donna di quarantasette anni. Si chiamava Irene Frasca ed era residente a Giarratana. La donna, morta sul colpo, si trovava a bordo di una Fiat Punto, auto uscita distrutta come si vede nella foto del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

Nell'incidente mortale si registra anche un ferito: si tratta di un'altra donna che viaggiava con la vittima e che è stata portata in ospedale. Lievemente feriti anche gli occupanti della Land Rover che nel violento impatto ha avuto la meglio. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Provinciale.

















Intervenuti anche i Vigili del fuoco, per estrarre la donna dalle lamiere e il personale del 118. Irene Frasca è la sesta vittima in meno di due giorni sulle strade siciliane. Tuttavia Irene non è l'unica vittima: il suo incidente sulla strada provinciale Chiaramonte Gulfi-Maltempo arriva poche ore dopo altre due tragedie registrate sull'isola.









A Belpasso sabato notte hanno perso la vita quattro giovani: Lucrezia Diolosà Farinato, 28 anni, Salvatore Moschitta di 20, Manuel Petronio di 17 e Erika Germana Bozza di 15 anni. Il conducente dell'auto, un quarantenne, è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale. Un uomo di trentasette anni, Salvatore Nuccio, è morto in un incidente stradale a Marsala.







L'uomo ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate, nell'impatto tra la sua auto e un'altra vettura all'incrocio tra le contrade Conca e Rakalia. Sulla Lancia Y della vittima c'erano anche la moglie e le due figlie di uno e due anni e mezzo. Fatti che confermano ancora una volta quanto sia pericoloso viaggiare in auto e quanto a volte la vita sia imprevedibile.

