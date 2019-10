Roberto Cavalli ricoverato in ospedale: le condizioni dello stilista. Accanto a lui tutta la famiglia

“Sono in ospedale a Milano, niente di grave, ma sono comunque nervoso”. Inizia così il post di Roberto Cavalli su Facebook. Lo stilista, classe 1940, si dice “molto fortunato ad avere vicino a me la mia adorabile Sandra e i miei angeli Cristiana e Rachele”. “Ora mi aspetto tante belle parole da tutte le persone che mi vogliono bene……… – conclude – in tutto il mondo e mi sono dimenticato di mandare milioni di baci a tutti i miei più cari amici, quella è la mia ricchezza più grande”.

Nella foto che accompagna il post si vede Cavalli, con un tubicino medicale, sorridente accanto alla sua fidanzata Sandra Nilsson, ex coniglietta Playboy. Cristiana e Rachele sono le figlie dello stilista. Il post in realtà risale al 13 ottobre, ma del ricovero si sta parlando incessantemente solo nelle ultime ore e non se n’è parlato invece ieri. Non sappiamo cosa sia successo esattamente allo stilista ma è bello sapere che non è niente di grave, almeno stando alle sue parole. Continua dopo la foto

















Roberto Cavalli, famosi in tutto il mondo, ha fondato una casa di moda con sede a Firenze che porta il suo nome, ormai marchio eccellente conosciuto in tutto il mondo. È famoso per l’originalità dello stile, esemplificato appieno nei cosiddetti patchwork di sua invenzione, coloratissimi e sempre riconoscibili. Il piccolo Roberto nasce e cresce immerso nell’arte. Suo nonno è Giuseppe Rossi, figura di spicco del movimento artistico d’avanguardia nato tra l’Ottocento e il Novecento e chiamato “macchiaiolo”. Continua dopo la foto









Una carriera sulla cresta dell’onda quella di Roberto Cavalli che negli ultimi anni ha subito qualche battuta d’arresto. Per Roberto Cavalli il 2016 – anno precedente all’arrivo di Ferraris e Surridge – si era chiuso in forte calo (-25%) rispetto al 2015. Il fatturato era arrivato a 155,2 milioni, con un ebitda negativo di 26,1 milioni e una perdita di 55,2 milioni. Il 2017 (si veda Il Sole 24 Ore del 3 marzo 2018) era andato leggermente meglio: il fatturato aveva arrestato il calo (-1,8% a 152,4 milioni). Continua dopo la foto













Un buon risultato considerato che erano stati chiusi più negozi di quanti ne erano state aperti e che sono erano venute a mancare royalty perché Ferraris aveva scelto, guardando oltre l’esercizio fiscale, di internalizzare molte licenze, come underwear e beachwear. L’ebitda era previsto in pareggio nel 2018 e nel 2017 dal valore negativo di 26,2 milioni del 2016 si era passati a -7,1 milioni, con una posizione finanziaria netta positiva al 31 dicembre 2017 di circa 1,2 milioni.

Ti potrebbe interessare:Lutto nella musica: la cantante trovata morta in casa, “ipotesi suicidio”. Aveva 25 anni