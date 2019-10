Incidente terribile: Salvatore muore a 37 anni. Gravissima una bimba di 1 anno

Tragedia a nord di Marsala. Un uomo di 37 anni, Salvatore Nuccio, è morto in un incidente d’auto avvenuto ieri sera tra le contrade Conca e Rakalia. L’uomo era a bordo di una Lancia Y insieme alla moglie e alle due figlie, di uno e due anni e mezzo, quando si è scontrato con un’altra vettura, una Mercedes, che avrebbe tagliato la strada alla Lancia invadendo la sua corsia. La più piccola delle bambine ha subito un trauma con emorragia cerebrale ed è in gravi condizioni.

L'altro conducente coinvolto, S. P., 28 anni, è indagato per omicidio stradale e lesioni. La piccola è stata trasferita d'urgenza in eliambulanza in ospedale a Palermo insieme alla sorellina, che ha riportato diverse fratture. La moglie della vittima, anche lei con fratture multiple, è ricoverata a Marsala con prognosi di 30 giorni. Per estrarre l'uomo dalle lamiere contorte dell'auto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

















La sorella dell’indagato si finge la responsabile dell’incidente

Inizialmente era stata la sorella del conducente della Mercedes, una ragazza di 22 anni, ad attribuirsi la responsabilità dell'incidente, affermando di essere stata lei alla guida dell'auto al momento dello scontro. Gli investigatori, però, avendo ascoltato alcuni testimoni che parlavano di un uomo alla guida, hanno convocato in caserma il 28enne, proprietario della vettura, che messo alle strette ha confessato di essere stato lui al volante.









Aveva appena accompagnato un amico che si doveva sposare in chiesa e doveva portare la sposa. Dopo essersi scontrato con l'auto su cui viaggiava la famiglia, preso dal panico è fuggito a piedi e si è nascosto in una casa nelle vicinanze. Da lì ha chiamato la sorella al telefono, che poi si è recata sul luogo dell'incidente, ha finto di essere alla guida simulando un "colpo di frusta" e facendosi accompagnare in ambulanza in ospedale, dove poi ha dichiarato di non ricordare nulla.







Il pm Maria Melia avrebbe disposto gli esami per il test alcolimetrico e tossicologico sul 28enne, mentre la sorella rischia un procedimento penale per simulazione di reato, false dichiarazioni, e favoreggiamento.

