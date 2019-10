Addio Elisabetta Cirillo. La giovane che a 33 anni raccontava l’agonia del dolore se ne è andata. Strappata via da questa terra da un’orribile malattia. Proprio come Nadia Toffa, Elisabetta Cirillo aveva deciso di raccontare a tutti la sua malattia. Per non sentirsi sola, per esorcizzare, per sdrammatizzare. Lo faceva nel suo blog “Lisa in the world” nel quale raccontava tutto il dolore, la sofferenza, le battaglie, la malattia. Raccontava tutto con ironia e senza perdere il sorriso, un po’ come Nadia Toffa.

Ma, come Nadia Toffa, anche Lisa, originaria di Brescia, non ce l'ha fatta ed è morta per quel tumore che era sparito e poi è tornato. Lisa è morta mercoledì 9 ottobre 2019, a 33 anni, dopo mesi di terapia in ospedale. "Sono scomparsa per un po' perché è un periodo leggermente complicato, tra lavorare a due libri, combattere il cancro (sto facendo una radioterapia inaspettata dopo il mio ultimo controllo, ma ne parlerò poi ) insomma… le solite cose!" aveva scritto in uno degli ultimi post pubblicati.

















Elisabetta era una ragazza speciale, una vera cittadina del mondo. La sua vita è stata breve ma Lisa l'ha goduta per quel che ha potuto. Ha vissuto in Nuova Zelanda, Russia, New York e in Sudafrica. Nel 2014 si laurea in lingue alla Cattolica di Brescia e apre uno studio dove si pratica yoga che è una delle sue più grandi passioni. Proprio quando stava per toccare con mano il suo sogno, arriva la "botta". Nell'ottobre dello stesso anno le viene diagnosticato il cancro.









Per cercare di resistere a quel colpo, si fa forza con la scrittura e pubblica il suo primo libro "Come capita la vita". E si dedica al suo blog, con passione. "Sei stata la moglie, la figlia, la sorella, la nipote, la cugina che avremmo sempre voluto – scrivono gli amici Cesare, Flavia, Maurizio e Paola – Sei stata coraggiosa, forte, determinata, hai lottato con tutte le tue forze contro un fantasma spietato, hai avuto il grande merito di essere stata un esempio, con la tua forza e la tua serenità, per tutti coloro che quotidianamente combattono, e combatteranno la stessa battaglia".





“Un angelo tra noi che ha deciso di aspettarci più in là” si legge ancora sulla pagina Facebook della ragazza. La sua morte ha lasciato tutti senza parole. Non si può morire a 33 anni. Non si può morire così. I funerali saranno celebrati sabato 12 ottobre alle 15, nella chiesa di San Bernardino a Roncadelle. Sarà possibile porgere un saluto prima della cerimonia nella sua abitazione di Via Savoldo, a Roncadelle, da venerdì fino a sabato alle 13.

