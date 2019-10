“Addio, Gigi!”. Lutto nel mondo dello spettacolo: lo hanno ritrovato in casa, senza vita

È una giornata triste: il mondo dello spettacolo piange la scomparsa del giornalista Luigi Avolio, conosciuto da tutti come Gigi. Avolio è morto in casa sua, questa notte. La scoperta del corpo ormai privo di vita è stata fatta dai familiari del giornalista partenopeo, che lo hanno trovato disteso a terra alle prime luci del mattino, dopo diversi tentativi di mettersi in contatto con lui nelle ore precedenti. Cinquantasettene anni compiuti appena sabato scorso, era uno storico collaboratore del quotidiano napoletano “il Roma” per il settore degli spettacoli, assieme al figlio Ivano.

Forse un improvviso malore potrebbe averne causato la morte prematura, facendolo finire al suolo e non lasciandogli scampo. Gigi Avolio era un punto di riferimento per tutto il mondo dello spettacolo partenopeo, anche per aver curato gli uffici stampi di tantissimi artisti partenopei. La notizia del decesso e del ritrovamento del corpo è stata data proprio dai colleghi del quotidiano de "il Roma", per cui curava la sezione degli spettacoli.

















Appena diffusa la notizia, in tanti stanno lasciando un ultimo ricordo sui social network per ricordarlo, dopo che per anni era stato una delle firme più prestigiose del giornalismo partenopeo. I funerali si sono tenuti nella chiesa sant'Antonio di Padova alla Pineta ai Colli Aminei. Tantissimi amici, tra i quali anche Claudio de Magistris, e colleghi si sono stretti intorno alla famiglia, in particolare al figlio Ivano.









Il cantautore Gigi D'Alessio ha inviato una corona di fiori. Nel frattempo il mondo televisivo ha dovuto dire addio anche al giornalista e gastronomo Giuseppe 'Beppe' Bigazzi, noto al grande pubblico per la partecipazione al programma televisivo "La prova del cuoco" con Antonella Clerici. Aveva 86 anni ed era malato da tempo.







Un passato da dirigente d’azienda, era molto amico dello chef Paolo Tizzanini, del ristorante L’Acquolina di Terranuova Bracciolini, ed è stato proprio Tizzanini a comunicarne la scomparsa: “A cerimonia avvenuta vi comunico la perdita di un amico fraterno un grande uomo in tutti i sensi”, ha scritto su Facebook.

