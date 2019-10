Massacra la moglie a coltellate e fugge: caccia serrata al killer

Tragedia a Bergamo. Ancora una femminicidio. Un uomo, Maurizio Quattrocchi, un italiano di 47 anni, operaio con piccoli precedenti penali, ha ucciso a coltellate la moglie, trentaseienne di nazionalità moldava Zinaida Solonari. Il delitto è avvenuto fuori dalla casa della sorella di lei, attorno alle 4. L’omicida è in fuga ed è ricercato dai carabinieri: viaggia su una vecchia Peugeot, i militari hanno disposto posti di blocco e battute di ricerca in tutta la zona.

La vittima, scrive Repubblica, si era trasferita da alcuni giorni a casa della sorella, in via Alberto da Giussano, per le continue liti con il marito. Con sé aveva portato le tre figlie nate dal matrimonio con il 47enne. Intorno alle 4 di questa mattina la donna è tornata dall'albergo in cui lavorava: il marito l'avrebbe aspettata in cortile, quando lei ha parcheggiato l'auto in strada e ha aperto il cancello pedonale l'ha aggredita, colpendola con almeno due coltellate, e poi è fuggito in auto.









La sorella della vittima ha chiamato subito i soccorsi, ma quando il 118 è arrivato la donna era già morta. Le figlie della coppia, in quel momento, dormivano in casa della zia. La cronaca quotidiana racconta spesso le storie, drammatiche, di donne che vengono assassinate dai propri mariti, ex, compagni, colleghi, parenti e via dicendo. Al fenomeno è stato dato il nome di "femminicidio" e negli anni recenti è stato raccontato come una delle emergenze dell'Itali.





l Ministero dell'Interno fornisce dati aggregati secondo questo criterio nel suo "Dossier Viminale", che analizza ogni anno l'arco temporale compreso tra il 1° agosto e il 31 luglio. L'ultima edizione copre il periodo 2018/2019 e allora gli omicidi in ambito familiare che hanno registrato delle donne come vittime sono stati 92 (il 63,4 per cento dei 145 omicidi in ambito familiare totali).







Nell’anno precedente (e, quindi, dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018) le donne vittime di femminicidio sono state, ancora una volta, 92 (il 68,7 per cento dei 134 omicidi in ambito familiare). Per gli anni precedenti il Viminale non ha aggregato i dati secondo questo criterio, e non ci è dunque possibile risalire più indietro nel tempo.

