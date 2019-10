“Massacro!”. Quattro giovani morti, due fidanzati in condizioni disperate: è l’inferno

Ancora un dramma sulla strada. Succede in Calabria, dove un terribile incidente è costato la vita a quattro ragazzi. Erano passati poco più di 20 minuti dalla mezzanotte sulla statale 107 all’altezza di Rende, in provincia di Cosenza, quando si è verificato lo schianto. Altri due giovani risultano gravemente feriti, nella frazione di Saporito. Le vittime sono tutte giovanissime, si tratta di quattro amici tra i 18 e i 19 anni. Questi i loro nomi: Alessandro Algieri, 18 anni, Mario Chiappetta, 19, Federico Lentini, 18 e Paolo Iantorno, 19, tutti di Cosenza.

Erano amici inseparabili. Viaggiavano a bordo di Volkswagen Polo che si è scontrata con una Citroen C3 con a bordo una coppia di fidanzati lei di Zumpano(Cs) 33 anni, lui di Rende, 31, rimasti gravemente feriti. Lui è ricoverato in rianimazione con un profondo trauma cranico, femore e bacino fratturati. L’impatto tra le due auto è stato frontale. Sembrerebbe, dalle prime indagini, che il conducente della Polo abbia perso il controllo dell’auto che ha iniziato a sbandare urtando prima il guardrail e poi centrando la Citroen che stava transitando in direzione opposta. Continua dopo la foto









Forse l’asfalto reso viscido dalla pioggia abbondante potrebbe aver causato il tragico incidente. Non si escludono, però, altre ipotesi. Solo pochi giorni fa la morte di un altro giovanissimo: Christian Cini. Aveva detto che sarebbe tornato per cena ma a casa non c’è mai arrivato Ventinove anni, romano, residente nella zona di Ottavia, il centauro ha perso la vita su via della Storta dopo aver perso il controllo della sua moto ed essersi scontrato frontalmente con un’auto che procedeva nel senso di marcia opposto. Continua dopo la foto





A rendere tutto più drammatico la scoperta dell’incidente da parte della famiglia. Il padre, non vedendolo tornare, si è preoccupato e ha deciso di ripercorrere a ritroso la strada lungo la quale il figlio era solito viaggiare con la sua Ducati. Proprio mentre era il volante è avvenuta la tragica scoperta. L’uomo ha trovato la carreggiata bloccata dai vigili urbani e dai soccorritori del 118, intervenuti proprio per tentare di salvare la vita al figlio. Continua dopo la foto







Non è stata una buona estate, quella appena trascorsa, relativamente agli incidenti stradali. Viabilità Italia, la struttura della Polstrada che si occupa di fronteggiare situazioni di crisi legate alla viabilità e di adottare, anche preventivamente, le strategie di intervento più opportune, ha comunicato infatti che tra giugno e agosto 2019 sono aumentati, rispetto all’anno prima, sinistri, vittime e feriti.

