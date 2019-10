Tragico incidente nella capitale: l’auto si ribalta nella notte, 5 ragazzi a bordo. Morto 21enne

Notte di sangue nella capitale: nella notte di venerdì intorno all’una e mezza una vettura si è ribaltata, la vittima un ragazzo appena 21enne. L’incidente sarebbe avvenuto sulla Cristoforo Colombo ed uno dei cinque ragazzi coinvolti sarebbe morto sul colpo. Le dinamiche sono ancora da accertare, ma pare che per una qualche ragione ancora non chiara la macchina si sia ribaltata. I giovani viaggiavano su una Chevrolet Matiz in zona Eur, poco prima del tragico incidente. (Continua a leggere dopo la foto)









Dai primi rilievi non risultano problematiche stradali sulla Cristoforo Colombo, dove è avvenuto l’incidente. Il manto stradale non risulta compromesso, resta quindi da chiarire come l’auto si sia ribaltata dal nulla. Tra le ipotesi l’abuso di alcool o droghe, ma i test effettuati sui ragazzi non sono stati resi noti. I quattro ragazzi sopravvissuti sono usciti illesi dalla tragica situazione e sono stati accompagnati al pronto soccorso per accertamenti. La salma del povero ragazzo è stata invece trasportata al Policlinico Tor Vergata.