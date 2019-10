Loris Stival: chi è la compagna di Andrea, il nonno accusato di omicidio da Veronica Panarello

Veronica Panarello, condannata anche in Appello a 30 anni di reclusione per il delitto del figlio di 8 anni, avvenuto a Santa Croce Camerina (Ragusa) il 29 novembre 2014, sta scontando la detenzione in carcere. La giovane donna si trova a Torino, dove lei un anno fa ha chiesto di essere trasferita da quello di Catania. La donna ammette solo l’occultamento del cadavere del figlio ma nega il delitto che lei addebita al suocero, Andrea Stival.

Il 21 novembre 2019 la Suprema Corte si pronuncerà in merito al ricorso presentato dalla difesa contro la condanna a 30 anni inflitta anche in Appello alla donna. Il terzo grado di giudizio metterà fine alla triste vicenda iniziata il 29 novembre 2014, giorno in cui Loris fu strangolato in casa e gettato in un canalone di Contrada Mulino Vecchio, Santa Croce in Camerina, non distante dalla casa dove abitava insieme alla mamma Veronica, il padre Davide e il fratellino Diego. (Continua a leggere dopo la foto)









Secondo Veronica sarebbe stato il suocero, Andrea Stival, a strangolare il nipotino per metterlo a tacere. Sempre secondo la donna, Loris l’avrebbe vista in atteggiamenti intimi con il nonno e avrebbe minacciato entrambi di rivelare tutto al padre. Una versione dei fatti inattendibile per i giudici, i quali, dopo averlo indagato, hanno acclarato la totale estraneità ai fatti. Nonostante tutto Andrea Stival ha fatto sapere attraverso i suoi legali di essere disposto, qualora i giudici lo ritenessero necessario, a prendere parte al colloquio richiesto fa Veronica Panarello, ora reclusa nel carcere Le Vallette di Torino. (Continua a leggere dopo la foto)





Il 21 novembre è la data dove la Cassazione dovrà decidere il destino di Veronica Panarello – condannata a 30 anni di reclusione per l’omicidio di suo figlio. Come detto, Andrea Stival ha un alibi di ferro fornito dalla compagna Andreina Fiorilla. La donna è stata intercettata dalle telecamere di Pomeriggio 5 proprio mentre si trovava nel giardino della sua abitazione e alla vista delle telecamere è esplosa. “Che vi possano ammazzare tutti, giornalisti di m***a”, ha gridato la donna contro la troupe di Pomeriggio 5 che l’attendeva davanti alla sua abitazione. (Continua a leggere dopo la foto)





A poco meno di due mesi dalla sentenza di Cassazione la convivente di Stival si è scagliata contro giornalisti e fotografi che negli ultimi anni hanno provato a ottenere dichiarazioni e commenti. Andreina ha intimato loro di consegnarle il girato della telecamera. Esasperata e molto nervosa, la donna ha cacciato via la troupe in malo modo: ”Ma vi rendete conto che noi stiamo iniziando a vivere ora?! Oraaa! Poi arrivate voi … giornalisti di m****!”. La donna è la compagna di Andrea da cinque anni, nonché la persona che ha confermato il suo alibi.

