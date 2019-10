Tir perde carico di legnami: morto un 15enne, gravissima la mamma

Tragico incidente in Valtellina. Per cause ancora da accertare, un tir che portava legname, ha perso il carico travolgendo una vettura che la seguiva. L’incidente si è verificato poco dopo le 6.30 sulla sulla statale 38 dello Stelvio, nel tratto di strada che precede la nuova rotonda di innesto alla variante di Morbegno in Valtellina. Una tragedia che spezzato la vita di una ragazzo di 15 anni mentre la madre è gravissima in ospedale.

La donna, a quanto si apprende, stava accompagnando suo figlio a scuola. Il ragazzo sedeva sul lato passeggero, la mamma, 52 anni, era al volante della vettura. Sul posto oltre a Polstrada e carabinieri anche i Vigili del fuoco di Morbegno e Sondrio, per i rilievi e per ripristinare le condizioni di sicurezza necessarie a consentire la riapertura della strada, unitamente al personale di Anas. Il traffico, al momento, è deviato sulla viabilità secondaria.









Un'altra vita giovanissima stroncata da un terribile incidente. Nei giorni scorsi aveva fatto sensazione un'altra notizia con protagonista un ragazzo di soli 20 anni, strappato al mondo mentre si affacciava alla vita. Luca Pezzolesi, residente a San Biagio di Osimo, era partito giovedì scorso per raggiungere le spiagge di Ibiza. Era volato in terra spagnola con il suo amico di poco più grande, Andrea Giovagnoli, osimano come lui, 24enne. E' stato proprio Andrea a chiamare aiuto per primo, accanto alle due ragazze che erano con loro, amiche osimane ritrovate in Spagna.





Secondo le testimonianze dei ragazzi alle autorità locali e il resoconto frammentario di quei momenti, Luca si sarebbe tuffato attorno alle 17 di domenica pomeriggio. Non vedendolo riaffiorare, l'amico è andato a chiamarlo, invano. Poi disperato, aiutato dalle altre due, ha telefonato al 112. Alle 18 si è messo in moto l'iter per la procedura di ricerca del giovane in mare.







In azione la Guardia civil, la Polizia locale, la Protezione civile locale con tutti i mezzi di soccorso a disposizione. In un attimo hanno dato il via alla ricerca frenetica tra quelle acque che con il passare delle ore diventavano sempre più nere. Fino alla tragica scoperta.

