Nei cuori di chi resta e di chi ricorda Nadia Toffa ci sarà sempre. Il dolore per la scomparsa della Iena non è ancora svanito. Più forte l’amore che permette a Nadia Toffa di continuare a camminare, con abiti diversi, su questa terra. L’ultimo riconoscimento, l’ultimo segnale di quanto Nadia Toffa abbia saputo lasciare il segno viene della Giunta regionale della Puglia che ha fatto sapere di: “aver deliberato, su proposta del presidente Michele Emiliano. l’avvio di tutte le procedure necessarie, attraverso la Direzione strategica della Asl di Taranto, all’intitolazione dell’Unità Operativa di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto a Nadia Toffa.

Giornalista prematuramente scomparsa e da sempre attenta alle istanze della popolazione pugliese, ma soprattutto allo stato di salute della popolazione tarantina ed in particolare dei bambini della città di Taranto. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha così inteso dare immediatamente corso alla richiesta pervenutagli il 23 settembre scorso a seguito di una petizione popolare con oltre 90mila firme raccolte”. Continua dopo la foto









Un riconoscimento che riempie il cuore di gioia. Come lo riempie, in un mix di gioia e dolore cieco, il video inedito di 20 minuti che ha voluto, scelto e pensato Nadia Toffa come saluto. Così si aprirà la nuova stagione de Le Iene che inizierà martedì 1 ottobre dalle 21.25 su Italia1. Quest’anno per noi niente sarà più come prima – si legge sul sito della trasmissione – Inizieremo con uno speciale ricordo alla nostra Nadia Toffa. Continua dopo la foto





Un video inedito di 20 minuti che ha voluto, scelto e pensato lei. Un ricordo commovente e intenso.”La sorpresa è incontrare amici, vecchi, nuovi, persone care, parenti, colleghi che hanno lasciato un segno in questo ultimo anno tremendo, persone che contano davvero”, le parole intense e commoventi che Nadia ha scelto per questo momento. “Non è il quanto vivi, ma come vivi. Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte. Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto”, afferma ancora la conduttrice nel messaggio. Continua dopo la foto







Il video che è l’eredità di sorrisi, energia e determinazione con cui Nadia ha sempre vissuto andrà in onda martedì 1 ottobre dalle 21.25 su Italia1. Sarà sempre lei a salutarci in ogni puntata nella sigla finale che le dedicheremo, scrivono Le Iene.

Ti potrebbe interessare: “Umiliazione totale”. UeD, Gemma Galgani nel centro del mirino: accuse da tutte le parti