Roma: accoltella vigilantes, gli ruba la pistola e spara: paura e caos in metro

Un ragazzo nordafricano ha accoltellato più volte al collo un vigilante, gli ha rubato la pistola e si è suicidato. E’ successo nel tunnel della metro B alla stazione Tiburtina, a Roma. Sul posto la polizia e il 118.

Il vigilante della società Urbe, che è stato soccorso e trasportato al policlinico Umberto I in codice rosso, è un 55enne impiegato nei servizi per le Ferrovie dello Stato. In relazione a quanto avvenuto è attesa nelle prossime ore a piazzale Clodio un’informativa della Digos. Al momento la vicenda non è affidata all’antiterrorismo e i magistrati attendono la prima relazione delle forze dell’ordine per avere un quadro più chiaro dell’aggressione. (Continua a leggere dopo la foto)









“Un ragazzo si è tolto la vita nel sottotunnel della metro. Ha ancora la pistola in mano”, le parole di un testimone al 112. Ancora ignote le motivazioni sia dell’accoltellamento che del successivo suicidio da parte del giovane, la cui identità è anch’essa al momento sconosciuta. “Servizi come quello che stava svolgendo oggi il collega alla stazione della metro B Tiburtina dovrebbero essere svolti da guardie che abbiano uno specifico addestramento e protezioni. Quando è stato aggredito si trovava solo – afferma in una nota Vincenzo Del Vicario, segretario nazionale del Savip, sindacato autonomo vigilanza privata. (Continua a leggere dopo la foto)





”Il servizio era stato disposto così? – ha detto ancora – La Questura, che deve approvare i servizi, sapeva che il collega si trovava da solo a svolgere servizio? E la Polizia Ferroviaria, che questi servizi li sovrintende, era al corrente delle modalità del servizio? Dovrebbero essere almeno in due gli operatori impegnati in queste situazioni, similmente a quanto avviene per le forze di polizia in ambito ferroviario”. (Continua a leggere dopo la foto)





“Delle guardie giurate sembra non curarsi nessuno – conclude – né la Questura di Roma né il Ministero dell’Interno. Esistono, dunque, responsabilità dei delinquenti ma esistono anche quelle di chi, in condizioni di rischio, lascia che ci si mandi allo sbaraglio”.

