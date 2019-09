Terremoto nel centro Italia. Tra Umbria e Marche la terra trema ancora

Il 25 Settembre 2019 ore 18:03 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 e profondità 66.3 km a Montemonaco (AP). Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.3 è classificato come terremoto “molto leggero”e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni. Ancora una scossa di terremoto nel Centro Italia. Il sisma di magnitudo 3.3 si è verificato al confine tra Umbria e Marche. Stando a quanto riportato dall’Ingv, l’epicentro è stato registrato appunto a Montemonaco, sulle montagne di Ascoli Piceno e ad una profondità di di 66 chilometri.

Non si hanno al momento notizie di feriti o danni, ma tanta è stata la paura tra la popolazione locale, che dopo aver avvertito la scossa è scesa in strada abbandonando momentaneamente le proprie abitazioni. Sempre oggi, nello stesso territorio, un'altra scossa è stata registrata dall'Istituto di Vulcanologia alle 12.41 e di magnitudo 2.6 in Umbria a 8 km da Norcia, in provincia di Perugia, dove da giorni è in atto uno sciame sismico.









Nelle Marche invece solo lo scorso 22 settembre una scossa di magnitudo 3.0 aveva gettato nel panico gli abitanti di Macerata, colti nel sonno dal sisma. Poco prima, un sisma a 10 km di profondità di magnitudo 5.8 della scala Richter (in precedenza si era parlato di 6.3) è stato localizzato ad una profondità di 10 km nel distretto di Mirpur, nell'area del Kashmir controllato dal Pakistan.





La scossa ha provocato ingenti danni sia nella provincia di Azad Jammu e Kashmir che in quella del Punjab. Mohammad Tayyab, commissario della divisione di Mirpur, riferisce che centinaia di edifici sono crollati e numerose strade si sono sgretolate, inghiottendo macchine e motociclette.







Almeno 25 vittime e 400 persone ferite, la maggior parte in condizioni critiche: è il bilancio aggiornato della potente scossa di terremoto che ieri ha colpito il Pakistan settentrionale, al confine con l’India. Le autorità riportano che al momento le linee telefoniche sono sospese nelle aree rurali, a causa della mancanza di elettricità.

