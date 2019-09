E ora Samara aggredisce due ragazzi con un coltello. Ci sono feriti

Lo abbiamo detto sin dal principio: prima o poi con la Samara Challenge, ci scapperà il morto. Il gioco senza senso trae ispirazione dalle protagonista del film horror “The Ring”, come tutti oramai sappiamo. Tuttavia, quello che sembrava essere nato come uno scherzo di cattivo gusto si sta trasformando in una folle e pericolosissima sfida. Travestendosi da Samara Morgan bisogna gironzolare tra le vie cittadine nel buio della notte e spaventare i passati: tutto pur di ottenere qualche “mi piace”, diversi commenti e alcune condivisioni sui social. La situazione però sembra essere degenerata.

Le cronache parlano di diversi casi in cui è stato necessario l'intervento di polizia e carabinieri. In Sardegna, per esempio, una ragazza tedesca è stata bloccata dai carabinieri mentre metteva paura agli abitanti di Fluminimaggiore. Dopo la vicenda di Caserta, dove "Samara" ha estratto un coltello, spaventato i passanti e ferito una donna, la Samara Challenge a Palermo ha visto protagonisti, loro malgrado, due ragazzi giovanissimi.









Come abbiamo già raccontato, la signora aggredita a Caserta è stata immediatamente portata in ospedale a causa delle ferite riportate. Tuttavia la cosa non si è fermata. Questa volta ci spostiamo in provincia di Palermo, a Partinico, in via tenente colonnello Sebastiano Cannizzo. Un altro folle mascherato da Samara Morgan ha aggredito due ragazzi di 17 e 21 anni.





L'aggressore urlava: "Dovete morire". Stando a quanto raccontato da Bitchyf.it, i due ragazzi sono riusciti a chiudersi in casa appena in tempo e hanno chiamato le forze dell'ordine. Pare che "Samara" sia fuggita poi a bordo di una Fiat Punto senza targa.







Acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, i carabinieri proseguono con le ricerche per identificare l’aggressore, che pare sia armato di coltello. Ora, capiamo che si tratta di una sorta di sfida fatta magari con altri amici con il fine di socializzare, ma non credete che questa cosa stia scivolando di mano ai nostri ragazzi? Forse è il caso che qualcuno intervenga con qualche pensa esemplare.

